Cea mai bună rețetă de gem pe care o știe bucătarul Vlăduț de la „Neatza cu Răzvan & Dani”: „Fructele abundă”

El propune o variantă rapidă și spectaculos de gustoasă, ideală pentru cei care vor să se bucure de fructele verii fără ore întregi petrecute lângă aragaz.

În urmă cu mai mult timp, Vlăduț a adus o notă de rafinament unui preparat tradițional, folosind un ingredient surprinzător: fisticul! Rezultatul este un gem parfumat, ușor crocant și extrem de savuros, care se pregătește în doar câțiva pași.

„Fructele abundă, mai ales în piețe, este indicat să începem să pregătim gemuri. Rețeta presupune ca pentru un kilogram de fructe să se adauge 500 de grame de zahăr gelifiant”, a spus Vlăduț în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan & Dani”.

Bucătarul recomandă să folosim zmeură proaspătă, dar rețeta poate fi adaptată cu alte fructe preferate, precum afine, mure sau căpșuni. Secretul constă în echilibrul dintre dulceața fructelor și aroma ușor prăjită a fisticului.

Ingrediente

1 kg de zmeură (sau alte fructe de sezon)

500 g de zahăr gelifiant

fistic crud, decojit și nesărat

Mod de preparare

Într-o oală încăpătoare se amestecă zmeura cu zahărul gelifiant, având grijă ca fructele să nu se zdrobească. După ce amestecul începe să fiarbă, se lasă pe foc timp de 4-5 minute, până când gemul capătă o consistență densă și lucioasă.

După fierbere, gemul se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, iar peste fiecare se adaugă o mână de fistic crud. Acesta aduce o textură crocantă și o notă elegantă, transformând un preparat simplu într-o adevărată delicatesă.

Avantajul acestei rețete rapide este că fructele își păstrează atât culoarea intensă, cât și o parte din vitaminele naturale, datorită fierberii scurte. Gemul poate fi savurat alături de pâine proaspătă și unt, dar se potrivește excelent și în deserturi: de la cheesecake-uri, la înghețate artizanale.

