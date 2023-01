Mulți îl știu pe Sebastian Dobrincu de la emisiunea „Imperiul Leilor”, acolo unde a fost jurat. Tânărul a acceptat acum o nouă provocare și participă la „Survivor România” 2023. Antreprenorul de mare succes cochetează și muzică. La doar 20 de ani, el a reușit să fie milionar.

Sebastian Dobrincu a plecat la începutul lunii ianuarie în Republica Dominicană, unde va încerca să rămână cât mai mult timp în competiție. El va sta în junglă departe de tehnologie, fără a putea vorbi cu cei dragi. Experiența va fi una de neuitat pentru tânărul antrenenor, care spunea că nu se teme de provocările de la „Survivo România”.

Motivul pentru care Sebastian Dobrincu participă la „Survivor România”

Premiul cel mare l-a motivat pe Sebastian Dobrincu să participe la „Survivor România”. În cazul în care va câștiga competiția de la PRO TV, fostul investitor de la „Imperiul Leilor” are de gând să dubleze premiul și să-l doneze.

„Când am aflat că e un premiu în bani, de 100.000 de euro, mi-a dat o motivație în plus. Pentru că vreau să fac din prezența mea o cauză socială. Dacă o să fiu fericitul câștigător, o să dublez suma, o să mai pun 100.000 de euro de la mine și o să-i donez!”, a spus el.

Recomandări Aflăm de la comandantul-șef al Armatei Ucrainei ce nu ne spun guvernanții noștri: România tratează în spitale militari ucraineni răniți

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cine este Sebastian Dobrincu de la „Survivor România”

Sebastian Dobrincu a fost jurat la „Imperiul leilor”, show-ul de la PRO TV. El este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. Tânărul antreprenor a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Când era foarte mic, a învățat singur programarea, astfel că acum, la 23 de ani, are mare succes în acest domeniu. După Storyheap, el a dezvoltat alte două proiecte, Brandmates și Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile să folosească statistici pentru a-și crește prezența în social media, ceea ce duce la dezvoltarea afacerilor.

De la 17 ani, Sebastian a plecat singur în Statele Unite ale Americii, acolo unde a reușit să impresioneze pe toată lumea cu calitățile sale și cu inteligența sa. Deși la început i-a fost foarte greu, el a reușit să ajungă unde și-a dorit.

Recomandări Sfatul unui expert după ce băncile încep să transmită românilor notificări privind creșterea ratelor la creditele imobiliare

„Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Eu asta am căutat toată viața, asta caut în continuare. Poate sună un pic ciudat, dar nu sunt foarte multe lucruri în viață care mă mai mișcă atât de mult. O provocare de genul e binevenită. Sunt extremist: am plecat la 17 ani de acasă, cu ghiozdanul în spate, m-am aruncat în New York, nu cunoștem pe nimeni, nu cunoșteam orașul. Am dormit pe jos, am mâncat de pe o zi pe alta, ce prindeam cu banii pe care îi aveam… E a doua oară când plec din țară și mă duc să fac foamea. Sunt curios să văd cum e să mă deconectez total. Ce poate fi mai frumos decât să te arunci în necunoscut?”, a spus Sebastian Dobrincu, potrivit știrileprotv.ro.

Sebastian Dobrincu cochetează și cu muzica, având mai multe melodii lansate. Iubita concurentului de la „Survivor România” 2023 este artista Ioana Ignat, iar înainte a avut o relație cu vloggerița Mimi.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Milionar cunoscut, ajuns falit la 39 de ani, prins când vindea casete de adulți cu celebra lui soție. Acum autoritățile au mai descoperit ceva

Playtech.ro ȘOC! Pensia pe care o lua actorul Mitică Popescu după o viață pe scenă. Suma este ULUITOARE

Viva.ro Ce i-a spus Mitică Popescu lui Valentin Teodosiu, cu puțin timp înainte să moară: 'Am...'

Observatornews.ro Ipoteză șocantă în cazul copilului de 13 ani găsit mort în casa familiei din Zalău. Băiatul s-ar fi sinucis

Știrileprotv.ro O femeie din Brazilia a fost ucisă pe plajă de artificiile care i-au rămas blocate în haine. A murit sub privirile familiei

FANATIK.RO Când începe America Express, emisiunea care trebuie să rupă audiențele la Antena 1. O formație celebră se reunește cu această ocazie

Orangesport.ro Gigi Becali a fost trimis în judecată! Imaginea din momentul în care a săvârşit fapta care se pedepseşte inclusiv cu până la trei ani de închisoare | FOTO

HOROSCOP Horoscop 4 ianuarie 2023. Gemenii prind curaj și privesc cu mai multă seninătate spre viitor, chiar dacă nu știu ce îi așteaptă

PUBLICITATE Proiecte de cercetare și inovație susținute de medici români de excepție