Antreprenorul Paul Nicolau, alias Pescobar, deține mai multe restaurante în diferite orașe din România, unde servește preparate din fructe de mare. Se laudă mai ales cu caracatița lui, care, de curând, a ajuns și la Londra.

Omul de afaceri și-a deschis restaurant în capitala Marii Britanii, în Camden Market. La Pescobar Octopus Kebap servește diferite preparate din fructe de mare, platouri cu scoici, midii, creveți, dar și celebra caracatiță, ori la farfurie, ori kebap, cu diferite sosuri și salate. Deschiderea restaurantului a avut loc recent, iar românii au făcut coadă pentru a gusta din preparatele cu fructe de mare.

Aproximativ o oră au avut de așteptat românii în fața restaurantului lui Pescobar de la Londra, chiar el plimbându-se printre ei și mulțumindu-le că au venit. Coada s-a întins pe aproape 100 de metri, însă oamenii au așteptat în liniște, entuziasmați că o să servească preparate alese.

Unul dintre românii care au mers la restaurantul lui Pescobar de la Londra s-a arătat mulțumit de preparate, chiar dacă a stat la coadă. „Am fost la Pescobar și ce să vezi, am stat o oră la coadă. Coada avea câteva zeci de metri. (…) Caracatiță, pentru așa ceva am venit. Eu am mâncat octopus dog, octopus în chiflă și octopus la farfurie. Foarte foarte bune. De reținut că înăuntru se poate mânca și platoul Paul și celelalte preparate”, a zis românul pe TikTok și Instagram.

Pe pagina lui de Instagram, Pescobar a arătat și el oamenii la restaurantul lui din Londra, le-a mulțumit de prezență și le-a spus că preparatele nu o să îi dezamăgească.

Câți bani a făcut Pescobar în 2024

În podcastul „Shift by Bianca”, afaceristul a dezvăluit că mâncarea se va vinde oricând, iar dacă în 2024 a câștigat aproximativ 30 de milioane de euro, în anul 2025 vrea să facă 40 de milioane de euro.

„Este cel mai bun moment al României din punct de vedere economic și al stării de viață. Eu am acum 350 de angajați și 12 restaurante. Indiferent de ceea ce se întâmplă, oamenii tot vin și mănâncă. Eu vând mâncare. Mâncarea se va vinde oricând. Anul trecut mi-au închis toate restaurantele. Eu am făcut tot ceea ce mi-au spus cei de la ANPC și acum e farmacie peste tot. Îi știu pe toți care se bucurau, dar acum mă bucur eu. Anul acesta, între 25 și 30 de milioane de euro am făcut, ceva «ușor». Dar am și muncit de am rupt. La anul cred că fac 40 de milioane de euro.

Primul milion l-am făcut de mult, dar nu-l simți, îl valorifici, nu te uiți la el și spui: «Ce frumos e milionul ăsta». Nu e așa cu milioanele astea. Cred că l-am făcut de mai bine de 10 ani. De la un milion încolo toate sunt la fel. Eu muncesc mult, chiar dacă lume zice că mă duc colo și colo. Peste tot unde pun mâna, mă doare. Dacă le dau cei 350 de angajați care mă «cocoșează» sau cele 12 restaurante și tot ceea ce implică afacerile astea, nu cred că mai e așa frumos. Nu e doar că te distrezi. Trebuie să-ți faci treaba, că altfel se duce totul de râpă”, a mai afirmat Pescobar.

