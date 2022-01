Cristina Deleanu și Eugen Cristea formează unul dintre cele mai longevive cupluri, iar căsnicia lor continuă în aceeași notă de armonie în care au început-o acum 37 de ani. Actrița, în vârstă de 81 de ani, a dezvăluit care a fost secretul căsniciei sale cu soțul ei. Aceștia au multe lucruri în comun, iar cele mai frumoase amintiri pe care le au sunt călătoriile pe care le-au făcut împreună de-a lungul anilor.

„Noi ne-am acceptat foarte bine. Sigur că a existat și un sentiment, că fără ăsta nu exista… numai așa o convenție, Doamne ferește, dar sentimentele uneori se mai… Nu că dispar, rămân acolo undeva, nu sunt esențiale. Dar de bază ele sunt și faptul că totuși noi am fost în aceeași meserie. Spre stupoarea multora, ne-am înțeles.

Multă lume zice «vai de mine, nu sunteți geloși», zic «asta e o prostie». Adică, mă rog, în mintea mea. Alții poate gândesc altfel… pentru că trebuie să te ajuți, să te înțelegi, să accepți. Poate tu azi ești mai bine, poate mâine e el mai bine, dar asta nu înseamnă că te autodistrugi sau te înfurii pe viață. Și ne și plac foarte multe lucruri. Am avut parte de, probabil că nu o să mai avem, de ce să mint, de niște călătorii superbe, de niște turnee superbe și afară am văzut foarte mult din ce ne putem noi îngădui să vedem. Nu cu iahturi și cu nu știu ce avioane particulare, dar am văzut lumea, am văzut câte ceva și lucrurile astea ne-au plăcut, ne-au adunat, avem aceleași preferințe la muzici, la cărți, la filme.

Dacă asta poate fi un secret, sfătuiesc pe toata lumea să-l încerce, dar nu să-i fie lene să încerce. Știi, aici e o problemă”, a declarat Cristina Deleanu, pentru Ciao.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cristina Deleanu a împlinit 81 de ani

Pe 22 decembrie, soția lui Eugen Cristea a împlinit vârsta de 81 de ani. Ea și-a serbat ziua de naștere alături de soțul ei, dar și de câteva persoane apropiate. Întrebată cum se simte la această vârstă, actrița mărturisește că este în forță și că nu s-a plictisit niciodată.

„Tânără nu știu dacă sunt, dar în forță mai sunt. Cred că am ceva și în genă fapt care mă ține și sănătoasă din multe puncte de vedere. Și un alt lucru ar fi acela, cred eu, că niciodată nu mi-a fost nici teamă, nici lene, nici frică.

Pe dinăuntru, zic că sunt foarte echilibrată și încerc să împrăștii chestia asta și altora. Sunt un om destul de insistent asupra faptului că omul trebuie să existe muncind și crezând în ceva și dăruindu-se, și fără comodități, fără plictiseală. Poate pentru chestia asta eu nu m-am plictisit niciodată nici de meserie, nici de munca propriu-zisă , nici ca să muncesc ca o nebună… parcă nu am ce face. Și prin casă, și cu bărbată-miu, și cu prietenii, și încerc să ajut și să, nu știu, e un mod de trăi și nu mi-e lene, nu mi-a fost lene, îmi place. Eiii, sigur că mai obosesc și eu”, a declarat Cristina Deleanu pentru sursa mai sus menționată.

PARTENERI - GSP.RO Bucureștiul ȘOCHEAZĂ: După 9 ani și 6 milioane euro cheltuite, Primăria Capitalei ia în calcul să dărâme...

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Sergiu a murit, iar Daniela este în comă după ce s-au izbit de copaci cu colacul tras de mașină, la Negrești Oaș. Medic: "Fata este intubată, așteptăm un miracol"

HOROSCOP Horoscop 20 ianuarie 2022. Leii, chiar dacă se văd deja încălecați pe niște cai mari, ar fi bine să stea cuminți, măcar pentru moment

Știrileprotv.ro Țările cu cele mai puternice armate din lume. Pe ce loc se clasează România

Telekomsport Marian Iancu a ajuns într-o stare deplorabilă: ”E terminat, de-abia mai merge”. Ultimele informaţii despre fostul patron al lui Poli Timişoara