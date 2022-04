S-a plâns în repetate rânduri cât de greu se descurcă cu banii, asta și după ce soțul ei rămăsese fără serviciu. Ioana Tufaru are acum emoții, pentru că fiul ei va începe din toamnă școala. Chiar dacă nu stă foarte bine financiar, fiica regretatei Anda Călugăreanu îi va cumpăra copilului ei haine noi de Paște, așa cum este tradiția.

„De Paște, îi voi lua lui Luca în dar hăinuțe, căci am depășit stadiul de jucării. De acum este băiat mare, îl pregătim de școală, în toamnă. Îi place cartea, o să-l ajut la lecții, o să am grijă să ajungă un om important”, a declarat Ioana Tufaru, pentru ego.ro.

Ioana Tufaru avea doar 14 ani când mama ei s-a stins din viață, iar de atunci a fost nevoită să se descurce singură. Fiica Andei Călugăreanu a trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului, însă mereu își aduce aminte cu mare bucurie de momentele puține petrecute alături de mama sa.

„Eu și mama am avut o relație foarte puternică. M-a adorat. Mă alinta Bubulina, căci eram grăsuță! Știa că este foarte bolnavă, a luptat, dar era foarte slăbită. Mi-a spus că ea o sa moară și să am grijă ce fac în viață. Eram acasă când a murit. A fost o tragedie, aveam doar 14 ani… Atunci m-am trezit singură pe lume…”, a spus fiica regretatei artiste.

Anda Călugăreanu îi apare destul de des în vis fiicei sale și îi transmite diferite mesaje. Ioana Tufaru se pregătește acum pentru Paște, însă gândul ei se îndreaptă către sărbătorile pascale pe care le-a petrecut cu mama sa.

„O visez mereu că îmi cere ceva. Mâncare, apă, țigări. Mi-a cerut, acum câțiva ani, chiar și o pătură, cu care să se învelească acolo, că îi e tare frig. Am dat de pomană mâncare și haine. Sunt convinsă că mă veghează, o simt alături tot timpul. Se apropie Paștele, cu mama am multe amintiri. La pregătiri pentru masa tradițională nu o ajutam eu, eram prea micuță. De Iepuraș, ea mă răsfăța cu daruri, hăinuțe și dulciuri. De Paște voi găti și eu ce am văzut la noi în casă, pe masă vom avea ouă vopsite, salată, miel, ciorbiță!”, a mai mărturisit Ioana cu multă nostalgie.

„Sunt sume foarte mici pentru valoarea mamei”

Din drepturile de autor ale mamei sale, Ioana Tufaru primește de la stat suma de aproximativ 700 lei. Deși nu sunt foarte mulți bani, pentru ea sunt importanți pentru că o ajută să mai scape de cheltuieli.

„Sunt sume foarte mici pentru valoarea mamei, da! Dar, sunt buni, atâția câți sunt, mă mulțumesc că îmi sunt foarte de folos, mai cumpăr copilului o hăinuță, o ghetuță, ce mai are nevoie”, a spus fiica Andei Călugăreanu pentru sursa mai sus menționată.

Ioana Tufaru, în vârstă de 45 de ani, a îmbrățișat meseria părinților și joacă la Teatrul Evreiesc în „Scripcarul pe acoperiș”, aceeași piesă de teatru în care fusese distribuit și tatăl ei, Dan Tufaru.

„Pe scenă mă simt ca peștele în apă, probabil că moștenesc asta de la mama mea, Anda Călugăreanu. Mi-e dor de teatru, de scenă, din păcate încă nu putem juca, aștept cu nerăbdare ridicarea cortinei”, a declarat Ioana despre micul rol pe care l-a primit.

