Cătălin Măruță e cunoscut publicului larg din România, moderează una dintre cele mai cunoscute emisiuni de la Pro TV, însă fanii lui nu-l cunosc și pe tatăl lui. Constantin Măruță și-a sărbătorit ziua de naștere pe 1 noiembrie. Acesta a fost vizitat în weekend de fiul lui, de Cătălin, și de nepot, de David Măruță, la Târgu Jiu.

Prezentatorul a ținut neapărat să îi facă tatălui urări speciale, chiar în văzul sutelor de fani, pe rețelele de socializare. A distribuit mai multe imagini de familie, dar și un mesaj emoționant. „Azi îl sărbătorim pe tatăl meu, un om minunat de la care am moștenit atât de multe lucruri!

La mulți ani, tata! Să fii sănătos și să ne bucurăm împreună de cât mai multe clipe frumoase! Te iubim!❤️”, a fost mesajul prezentatorului de la Pro TV pentru tatăl lui.

Cu ce s-au ocupat părinții lui Cătălin Măruță

În urmă cu ani de zile, Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri despre părinții lui. S-a mândrit cu tatăl, care a foat judecător. „Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el.

A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp. Am uitat de dorința de a fi ca tata, avocat sau judecător. Am dat la Drept, dar am făcut tot ce mi-a plăcut mie. Țin minte că am avut o discuție cu el în care mi-a spus: „Dar măcar puteai să încerci la stat…” la care eu am răspuns că sunt deja student și că vreau să fac altceva”, a spus el într-un interviu pentru life.ro.

Cătălin Măruță a afirmat că a pledat în instanță pe vremea când abia terminase Dreptul. „Am și pledat în instanță. Atunci când am făcut Dreptul și mă pregăteam pentru definitivat, trebuia să fac practică, să am, ca la echipele de fotbal, câteva meciuri în picioare. Așa că am stat pe lângă un avocat mai în vârstă care mă trimitea în instanță să cer niște amânări, niște proceduri pe la tribunal și îmi plăcea treaba asta. Sigur mi s-ar fi potrivit avocatura”, a mai declarat prezentatorul de la Pro TV.

