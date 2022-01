Un mesaj dureros pentru orice mamă a apărut recent pe pagina oficială a lui Florin Vasilică, însă ulterior a fost șters. Interpretul de muzică populară își jignea mama și o acuza că nu are cheie de la casa părintească. „Deci, nesimțita de maică-mea îmi zice că nu are cheie de la casa mea, casa mea muncită și cumpărată de mine. Păi eu nu am cheie de la casa părinților mei, că a avut ea grijă să nu am … Idioato, nu există pe lumea asta mamă ca tine! Jegoaso!”, a fost mesajul postat pe contul cântărețului.

La scurt timp după ce postarea a stârnit multe controverse, Florin Vasilică a venit cu explicația și a spus adevărul despre textul jignitor apărut pe Facebook. Fiul lui Liviu Vasilică susține că acel mesaj nu a fost scris de el, ci de persoana care îi administra contul oficial de Facebook. Artistul, în vârstă de 38 de ani, recunoaște însă că a existat un conflict între el și mama sa, însă nu ar fi jignit-o niciodată atât de rău pe femeia care i-a dat viață.

Într-o altă postare pe Facebook, Florin Vasilică susține că totul a fost o strategie de promovare a contului său, însă el nu a știut ce idee avea, de fapt, cel care îi administra pagina.

„Vreau să se înțeleagă foarte clar că nu încerc să mă disculp în vreun fel de nimic pentru că nu am de ce și nu trebuie să dau explicații nimănui, dar fac această postare pentru oamenii de mare calitate care mă urmăresc pe această pagină a mea. În luna decembrie am decis să dau această pagină în administrare unui «prieten» care se ocupă de așa ceva. De ce? Pentru că deja mi se pare mult să te ocupi de două conturi de Facebook și un cont de Instagram, iar toată lumea să îmi spună și că: «Hai și pe TikTok». Dovada constă în faptul că eu orice postam pe această pagină, postam și pe pagina de prieteni și pe Instagram de fiecare dată. Postarea care a stârnit atâta vâlvă a fost DOAR pe această pagină, dată în administrare unei alte persoane, deci dacă era de la mine era pe TOATE conturile mele de socializare. Persoana care mi-a oferit administrarea acestei pagini mi-a spus că știe ce trebuie făcut ca această pagină să crească, că au strategii de marketing și chestii de genul acesta. Dar eu nu am știut că «strategia» lor constă în vâlva făcută cu diverse postări și nici nu eram disperat să cresc pagina aceasta și mi-am dorit ca pe această pagină să am urmăritori reali care chiar apreciază activitatea mea. Exista posibilitatea să dai 100 de euro pentru nu știu câți urmăritori…”, a scris interpretul de muzică populară pe Facebook.

Florin Vasilică, despre conflictul cu mama sa

Artistul a mărturisit că a avut loc o discuție cu mama sa, iar persoana care îi administra pagina a asistat la întâmplare. Florin Vasilică susține că nu s-au jignit, ci doar mama sa l-a întrebat de ce ea nu are cheie de la casa în care el locuiește. El ar fi vrut să meargă în vizită de sărbători la mama și sora lui, însă acestea l-au refuzat.

„Una peste alta, m-am lăsat convins… Greșeala a fost că persoana cu pricina era de față la o discuție a mea cu mama mea, în care aceasta m-a întrebat de ce nu are cheie de la casa mea (ceea ce nu e ok deloc, eu neavând cheie de la casa părinților mei, la care sunt proprietar în acte de drept) și tot în aceeași discuție m-am autoinvitat în CASA MEA dorind să trec pe la mama și sora mea de sărbători și am fost refuzat. Și uite așa, persoana cu pricina, a considerat oportună situația pentru a face vâlvă ca să îmi «crească» pagina. Nu aș fi folosit niciodată termeni ca «jegos», «idiot», «nesimțit» față de o persoană care mă deranjează. Știu termeni mult mai grei de atât dacă sunt enervat. Nu vă mai credeți toți sfinți, că nu suntem nici eu, nici voi”, a continuat acesta.

