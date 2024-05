Același lucru a fost făcut și de soțul ei. Argumentul invocat de bărbat pentru partaj a fost că el este victima, de fapt.

Recent, Gabriela Lucuţar a fost invitată în cadrul podcastului „Realităţi cu Niculescu”, în care a dezvăluit că la baza deciziei sale de separare stă nefericirea din cuplu.

„După 20 de ani de căsnicie şi trei copii minunaţi, întâmplarea a făcut… eu fiind o familistă convinsă şi o femeie care nu şi-a înşelat niciodată soţul şi nu s-a uitat la bărbaţi decât aşa, prieteneşte, am ajuns să divorţez.

M-am gândit şapte luni dacă să fac pasul ăsta sau nu. La momentul acesta, eu sunt… după ce a trebuit să pierd 70% din munca mea, de 18 ani… el fiind administrator în firmă… eu trebuia să rămân cu firma, categoric, asta e viaţa mea! După copii, asta este viaţa mea!”, a spus Gabriela Lucuţar, potrivit Unica.

Gabriela Lucuțar, fosta concurentă de la Chefi la cuțite spune că nu a avut timp de vacanțe și că a muncit enorm pentru a ajunge acolo unde și-a dorit.

„Mulți vor spune că nu mă mai satur de bani. Așa a vrut Dumnezeu și o fac din suflet și cu cea mai mare dăruire și am sacrificat absolut tot.(…) Nu am avut de 18 ani de zile sărbători. Nu am avut vacanțe. Eu nu știu cum este să mergi în străinătate într-o vacanță, copiii mei nici atât. Nu mi-am permis luxul să îmi abandonez meseria nicio secundă, pentru că tot ceea ce fac, o fac pentru că așa a vrut Dumnezeu și o fac din suflet și cu cea mai mare dăruire. Am sacrificat absolut tot. (…)”, a mai spus Gabriela Lucuțar în cadrul podcastului „Realităţi cu Niculescu”.

„S-a terminat și partajul”

„Am divorțat deja. După 20 de ani, drumurile noastre s-au despărțit, după ce am ajuns la concluzia că ceea ce înțelegem prin familie diferă prea mult. Lângă o femeie puternică poate fi doar un bărbat la fel de puternic. Nu a fost cazul la noi în familie, din păcate. Da, s-a terminat și partajul, am rămas cu copiii.

Ne vom respecta în continuare. Acum mă cheamă Gabriela Badea, nu mai sunt Lucuțar, am renunțat la numele lui”, a spus „Regina Întunericului” pentru Fanatik.

