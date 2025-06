„A fost festivitatea, iar eu am plâns, ca în fiecare an. Dar anul acesta a fost altfel: mai apăsător, mai emoționant. Mi-e greu să cred că am ajuns aici”, a mărturisit Ela Crăciun, vizibil copleșită de emoții. „Ceea ce părea cândva atât de departe a venit, de fapt, atât de repede. Dacă închid ochii, încă îl văd pe băiețelul blond, cu părul lung și privirea timidă, care începea clasa pregătitoare. Iar astăzi a terminat liceul…”, declară Ela Crăciun.

Alex se pregătește acum pentru admiterea la Facultatea de Medicină Veterinară, iar mama sa îl sprijină cu mândrie și încredere. „Bibi a învățat, s-a luptat și a crescut. Eu, cu un ochi plâng, cu un ochi râd. Sunt o mamă mândră, copleșită, recunoscătoare… și conștientă că unul dintre puii mei e gata să zboare din cuib.”, a completat Ela Crăciun.

În ciuda agendei încărcate, Ela Crăciun nu a lipsit de la acest moment unic, deși se află în plină sesiune, fiind studentă în anul al II-lea la Facultatea de Filozofie. Dorința de dezvoltare personală și educație continuă este una dintre valorile pe care le transmite și copiilor săi.

„Îl mai strâng tare în brațe, așa cum făceam și când era mic. Pentru că, indiferent de vârstă, pentru mama lui… el va fi mereu băiețelul cu părul lung și inima mare.”, a concluzionat emoționată celebra mămică.

În paralel, Ela Crăciun continuă să informeze și să educe publicul prin podcastul său de succes, „Cu Ela la doctor”, un proiect video dedicat sănătății și parentingului responsabil. Cel mai recent episod l-a avut ca invitat pe Cristian Piedone, într-o ediție cutremurătoare care a pus reflectorul pe una dintre cele mai delicate și neglijate probleme ale societății actuale: alimentația nesănătoasă a copiilor.

„Este un episod care ar trebui văzut de orice părinte. Discutăm despre responsabilitate, prevenție, și riscurile reale din jurul copiilor noștri, atunci când vine vorba despre mâncare, obiceiuri și neatenție. Piedone a fost extrem de sincer și direct, iar reacțiile părinților au fost pe măsură,” a spus prezentatoarea tv.