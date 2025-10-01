Mircea Bravo revine pe marile ecrane cu o comedie savuroasă și, în același timp, inspirată din realitate. Noul său film, intitulat „Vecina”, are la bază chiar experiențele neplăcute ale vloggerului din Cluj, care a avut de-a face cu o vecină ce l-a dat în judecată de 15 ori.

Cunoscut pentru umorul său și pentru personajele care au cucerit publicul online, Mircea Bravo nu s-a ferit să îi dea vecinei sale și în film numele real – Doina. Din cauza conflictelor repetate cu aceasta, actorul a mărturisit că a fost nevoit să-și vândă un apartament în pierdere.

„Ne dorim să facem filme bune și de asta tot timpul riscăm… Și la filmul acesta am riscat. E un film mai special, curajos. Ați văzut, și finalul este destul de curajos. Deși sunt foarte multe personaje și e greu să… Bun, nu îți place de Mircea Bravo. Nu îți place de tanti Lenuța. Dar tot găsești un personaj de care să te atașezi, să crezi în povestea lui, să te regăsești în toată situația asta”, a declarat Mircea Bravo, luni seară, la lansarea filmului.

„Vecina” este al patrulea film al lui Mircea Bravo și continuă linia poveștilor cu umor inspirat din realitate, dar și cu lecții de viață. Vloggerul a declarat că întreaga experiență cu vecina Doina l-a făcut să devină mai tolerant și mai înțelegător cu oamenii din jur.

„După ce am avut o vecină ca Doina, acum eu sunt mai tolerant cu toată lumea. În film i-am dat numele real. Dacă mă întrebați cum arată vecinul perfect, ei bine, aflați că este cel care mă primește la el, îmi arată ce are el prin casă… Nu se ascunde și nici nu bârfește despre mine. Mie îmi place să știu ce au vecinii prin casă. Acesta este adevărul și mulți nu îmi arată”, a declarat Mircea Bravo, pentru viva.ro.

Comedia „Vecina”, cel mai nou film semnat de Mircea Bravo, a avut parte de o lansare spectaculoasă în București, unde peste 1.600 de persoane au participat la avanpremiera de la Cinema City din AFI Cotroceni, care a transformat seara într-o adevărată sărbătoare a cinematografiei românești.

Evenimentul a avut loc în prezența întregii echipe de producție și distribuție, iar Bunica a fost, ca de fiecare dată, atracția serii, primind ropote de aplauze și cele mai multe flori din partea publicului.

Printre cei care au spus „da” invitației s-au numărat nume cunoscute din lumea artistică și online: BRomania, Pavel Bartoș, Lorena și George Buhnici, Sorin Pîrcălab, Maria Popovici, Radu Țibulcă, Denis The Motans, Matteo, Amna, Alexandra Hash, Gianina Corondan, Mariciu, Bogdan de la Ploiești și mulți alții. Prezența lor a confirmat energia pozitivă și interesul uriaș pe care publicul îl are pentru această poveste inspirată din realitatea lui Mircea Bravo.

„Întâlnirile cu publicul ne dau cele mai mari emoții. Așteptăm reacțiile lor, vrem să vedem dacă râd, dacă se relaxează. Am intrat în câteva săli și am simțit atmosfera de bună dispoziție, iar asta m-a relaxat și pe mine. Pentru noi, asta este adevărata bucurie a filmului. Simțim că ne-am atins scopul propus încă din momentul în care am pregătit scenariul: să facem oamenii să râdă”, spune Mircea Bravo.

Din distribuție fac parte Mircea Bravo, Costel Bojog, Adrian Cucu, Bogdan Bob Rădulescu, Oana Zara, Cristina Buburuz și, bineînțeles, inconfundabila Bunica.

„Vecina” poate fi văzut în toate cinematografele din România. Filmul este o comedie spumoasă, plină de situații absurde, în care toți spectatorii se pot regăsi, pentru că fiecare a avut, la un moment dat, o întâmplare cu un vecin sau cu o vecină dificilă.

Filmul este regizat de Cristian Ilișuan, în colaborare cu Eugene Buică, imaginea este semnată de Andrei Băltărețu-Iancu, scenografia de Ana Gabriela Lemnaru, iar producător executiv este Ioana Băilă.

