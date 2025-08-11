Mircea Bravo, 15.000 euro pierduți din cauza unei vecine. Când apare la cinema noua lui comedie despre ea

Mircea Bravo revine pe marele ecran într-o poveste inspirată din realitate, alături de Costel Bojog, Adrian Cucu, Bogdan Bob Rădulescu, Oana Zara, Cristina Buburuz și, bineînțeles, Bunica. Aceștia dau viață unei comedii cu accente absurde, în care liniștea unui bloc este spulberată de o locatară: Doina, o femeie care trăiește pentru scandal și se hrănește cu procese.

Cum a pierdut Mircea Bravo banii

„Am locuit 10 ani sub teroare. Vecina mea m-a făcut să-mi vând apartamentul cu 15.000 de euro mai ieftin, doar ca să scap. Trebuia să îl dau cu 140.000 de euro, l-am dat cu 125.000. Acum îi mulțumesc. A devenit sursă de inspirație pentru “Vecina”, noua producție Bravo Films”, spune Mircea Bravo.

Regia este semnată de Cristian Ilișuan, cunoscut pentru lungmetrajele de succes „Nuntă pe bani” și „Moartea în vacanță”, de data aceasta în colaborare cu Eugene Buică, în rol de co-regizor. Imaginea îi aparține lui Andrei Băltărețu-Iancu, scenografia este realizată de Ana Gabriela Lemnaru, iar în calitate de producător executiv se află Ioana Băilă.

Toți sunt colaboratori fideli ai Bravo Films, casa de producție din spatele succeselor recente de comedie românească. O comedie tensionată, care surprinde realitățile vieții de bloc și te pune față în față cu vecina de coșmar: „Vecina”, la care râzi, te gândești și te întrebi: „Ce fac dacă Doina vine la mine în bloc?”.

Pentru Click, Mircea Bravo a adăugat: „Povestea vecinei este reală, toți cunoscuții mei știu că am avut o perioadă de coșmar când locuiam în aceeași clădire cu ea. Mă bucur că acum pot să râd când îmi aduc aminte și avem material bogat pentru un film de comedie, dar atunci a fost proces după proces, nu am scăpat decât atunci când m-am mutat”.

Cum a devenit Mircea Bravo celebru

Mircea Bravo e celebru în mediul online, el realizează clipuri amuzante. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Mircea și-a spus povestea, dar a făcut dezvăluiri și despre viața personală. „Eu am terminat Dreptul, nu am mai continuat în domeniu, mi-am dat seama că sunt puțin cocalar, am început cu cel mai bun prieten al meu să facem ceva în online, am zis să încercăm să facem ceva, că poate devenim buni.

Filmam în fiecare zi câte o farsă, după un an am avut un blocaj, că toată lumea ne cunoștea în Cluj, nu aveam bani să venim la București. Am transformat totul într-un business, după doi ani am plătit un copywriter pentru idei. Videourile astea mă făceau să mă simt bine, nu neapărat că făceam bani”, a declarat el.

Mircea Bravo are mare succes și când apare alături de tanti Lenuța, care joacă rolul bunicii lui. „Am o chimie cu tanti Lenuța. Am descoperit-o când ne-am decis să rămânem la Cluj, ea era semicunoscută înainte, avea o rubrică la o emisiune locală, ne-am dat seama că se potrivește când ea mă ceartă. Ea e mai grijulie așa cu mine. E cel mai natural om pe care îl cunosc”, a spus el.

