Oana Monea a mărturisit că, după o zi întreagă de muncă – aproximativ opt ore –, a simțit nevoia să ia o pauză și să le vorbească urmăritorilor ei. Oana a explicat că s-a săturat să audă aceleași critici atunci când vine vorba despre aspectul său fizic.

Oana Monea s-a filmat în timp ce se demachiază

De-a lungul timpului, i s-a spus ba că are riduri, ba că ar fi exagerat cu injecțiile estetice. Blondina a arătat că este împăcată cu imaginea sa și, pentru a demonstra acest lucru, a ales chiar să se demachieze în fața camerei, în clipul distribuit pe internet.

Totuși, ea nu înțelege de ce este ținta atâtor comentarii negative. „Aud mereu același lucru: «Ai riduri. De ce nu le injectezi?», «Nu ai riduri. Înseamnă că ai botox!», «Ai pomeții plini, sigur sunt injectați. Porți make-up, filtre. Prea plină de injecții».

Niciodată nu e bine, dar nu pentru mine. Pentru tine. Mereu ridic o sprânceană și imediat cineva spune: «Lucrezi în domeniu. Faci sprâncene. De ce ai sprâncenele așa?»”, a explicat Oana Monea.

Viața Oanei Monea după Insula Iubirii 2025

Oana Monea are o nouă relație după Insula Iubirii 2025. Deși începuse o poveste de iubire cu Marius Avram după emisiune, el s-a întors la soția Maria, iar ispita și-a refăcut viața amoroasă alături de un polițist.

Iubitul Oanei Monea e un polițist căruia ispita nu i-a dezvăluit încă identitatea, nici poze nu a făcut publice cu el. Doar l-a menționat într-un clip postat pe TikTok. „Ce faci iubitu? Hai, măi, iubitu, mulțumesc. Ești cel mai bun iubit din lumea asta. Mi-a adus șosete măi! Stai să te pup, să nu pleci”, a spus Oana Monea, pe live.

Într-un interviu acordat emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, Oana Monea a vorbit deschis despre transformările prin care a trecut după experiența sa la „Insula Iubirii”. Fie că a fost vorba de carieră sau viața personală, vedeta și-a impresionat fanii prin sinceritate și energie pozitivă.

Cel mai neașteptat moment al discuției a fost legat de viața sa amoroasă. „Da, m-am îndrăgostit. Sunt într-o relație de patru luni și îmi merge foarte bine”, a mărturisit Oana. Deși îl cunoștea pe actualul partener de câțiva ani, abia recent au hotărât să își dea o șansă ca și cuplu. „M-a cucerit prin bunătatea lui și prin siguranța pe care o emană. Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”, a completat ea, conform Spynews.

Povestea lor a prins contur după ce s-au reîntâlnit la un eveniment într-un club. „Acolo ne-am revăzut, a fost atracție imediată și am simțit că e momentul să luăm o decizie matură”, a spus ea. Primul pas a venit din partea iubitului, care a inițiat relația cu un sărut neașteptat. „Eu nu eram foarte convinsă, mă întrebam dacă e bine, dar atracția a fost mult prea mare. (…) La o lună și ceva, s-a spus pentru prima dată te iubesc”, a povestit vedeta.

