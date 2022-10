„Prima dată când am venit în București, a fost cu pretextul facultății. Simțeam că am un suflet de artist și trebuie să fac artă. Am crescut într-o familie de creștini după Evanghelie, apoi convertiți la adventism. Mergeam la Biserică constant și oarecum am simțit de-a lungul timpului că nu pot să mă conformez, nu mă regăseam.

Prin liceu am început așa să experimentez alcool, droguri. Am ajuns destul de rău, nu mai puteam să mă ridic din pat. Am trecut printr-un iad cumva și muzica mi-a oferit un refugiu. Acum nu mai sufăr de nicio dependență în afară de cea de muzică. Cred că cel mai important în viață este ca indiferent de ce probleme ai, să găsești ceva care îți place, să fii pasionat. Există o salvare pentru fiecare și consider că am puterea să inspir oamenii prin povestea mea”, a povestit el.

Cei doi antrenori, Irina Rimes și Denis Roabeș, i-au oferit argumente pentru a-l avea în echipă, însă el l-a ales pe Denis: „Nu știu dacă ești obosită, dar mi se pare că Denis a încercat mai mult. Denis mi se pare mai OK, Irina îmi dă vibe de fosta mea”, a explicat el alegerea.

