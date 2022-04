Prezentatoarea de la Antena 1 e căsătorită de ani de zile cu Răzvan Săndulescu. Împreună au doi copii, pe Ana și pe Vlad, dar nu se mai gândesc la al treilea. Simona Gherghe a recunoscut pe Instagram că a avut două sarcini dificile și că nu mai are voie să o aibă și pe a treia.

Fanii au întrebat-o în mediul online pe vedetă: „Vă mai doriți un copil în viitor?”, iar ea a răspuns: „Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a declarat Simona Gherghe, conform click.ro.

Tot pe Instagram, urmăritorii ei au fost curioși să afle cum se împacă copiii ei. „Ana a fost geloasă pe fratele ei? Că eu abia am născut și am băiețelul tare gelos”, a întrebat o mămică. Răspunsul Simonei Gherghe a venit imediat: „Da, a fost. Și acum au amândoi momente de gelozie. Dar primele luni chiar au fost extrem de grele. Chiar dacă noi am pregătit-o, era încă mică, probabil nu se aștepta să vină un bebeluș care să i-o răpească pe mami.

Pur și simplu nu suporta să-l vadă la sânul meu, își acoperea ochii cu mânuțele. iar eu plângeam și mă simțeam vinovată. A fost cea mai dificilă perioadă. Am avut, însă, răbdare. Și cu multă iubire am depășit greul, iar acum se iubesc foarte mult”.

„O iubire pe care eu n-o s-o trăiesc niciodată”

Într-o postare de acum câteva săptămâni pe Facebook, Simona Gherghe a dezvăluit cât de mândră e că a făcut doi copii. Ea nu a cunoscut și nu va cunoaște niciodată iubirea pentru un frate sau pentru o soră. „Nu sunt cea mai sociabilă persoană din lume. Orice ieșire vine la pachet cu un mare cumul de stres. Nu-mi plac mondenitatile, ceea ce, pentru profesia mea, nu e tocmai un lucru bun. Am tot căutat să văd de unde mi se trage. Sigur, o fi și în firea mea. Dar mai e de la ceva.

Am fost copil singur la părinți. În copilărie, carevasazica, m-am jucat mai mult singură. Ieșeam afară, cu cheia de gât (treaba asta va trebui să le-o explic într-o zi copiilor…), aveam amici, prieteni, colegi de școală, dar îmi amintesc mult de jocul de una singură. Cu păpușile, de-a învățătoarea, de-a gimnastică, de-a prezentatoarea, în apartamentul în care am crescut, când îi așteptăm pe ai mei de la muncă. Nu prea știam să împart jucării, pentru că nu am avut cu cine. O vreme, mi-am dorit și eu un frate sau o sora, apoi mi-a trecut. Probabil mă prinsesem eu că e bine și să vină toate spre tine…

Și iată-mă, acum, adult fiind, martoră unei iubiri pe care nu am cunoscut-o. Știu cum e să-ți iubești bărbatul, cum e să-ti iubești până la adorație copiii, dar nu știu ce simt frații unul pentru altul. Mă uit la Ana și Vlad, îi văd cât sunt de legați, cum întreabă mereu unul de altul… chiar primul lucru, dimineața. Îi văd cum se joacă, cum se și bat, cum interacționează, cum sunt unul pentru altul, unul lângă altul. Mi-am dorit enorm să am un copil. Nu aș fi îndrăznit niciodată să visez la doi. Și totuși sunt #mamadedoi. Iar pentru ei, e magic că se au unul pe altul. O iubire pe viață! Iubirea de frate și sora… O iubire pe care eu n-o s-o trăiesc niciodată, sunt doar martoră, zi de zi.”, a explicat prezentatoarea.

