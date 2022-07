Theo Rose își face debutul în actorie. E fiica lui George Mihăiță în serialul „Clanul”, de la Pro TV: „Există asemănări între personaj și mine”- EXCLUSIV

Theo Rose are rolul unui avocat în serial, e chiar fiica mafiotului, interpretat de George Mihăiță. La început, cântăreața a avut emoții pe platoul de filmare, dar acum s-a obișnuit. Știe că e la începutul carierei sale în actorie, că nu are experiență, așa că acceptă toate sfaturile și îndrumările colegilor ei.

În serialul „Clanul”, care se filmează deja și care va fi difuzat în curând pe Pro TV, mai joacă Cătălina Grama, Șerban Pavlu, Codin Maticiuc, Silviu Mircescu și mulți alții.

Libertatea: Joci în serialul „Clanul”, de la Pro TV. Este primul tău rol ca actriță?

Theo Rose: Da. E primul meu rol de actriță. Până acum am jucat așa, ca amator-figurație. Sunt fiica mafiotului, sunt avocata mafiei și o figură importantă în serial. Nu e un rol ușor, singurul meu noroc e că am parte de o echipă foarte mare, toată lumea mă ajută să fac față și cred că există asemănări între personaj și mine.

Mă ajută treaba asta pentru că mă mai scapă de niște situații, că ce nu pot da din actorie, dau de la mine, de la ce mi-a dat Dumnezeu.

-Joci cu George Mihăiță, cum relaționați pe platou? El e actor celebru, are o experiență de zeci de ani.

-E un actor cu greutate, am avut foarte mari emoții, la primele secvențe am fost foarte emoționată, eu sunt foarte dezinvoltă, mie îmi place să vorbesc, dar dumnealui m-a ajutat să mă relaxez, m-a ajutat cu sugestii, e lângă mine, simt că mă îndrăgește și mă susține și că mă protejează cumva. E un cadru mișto și am parte de multă susținere aici, toată lumea e alături de mine, toți au experiență în domeniu, cred că sunt singura care nu e actriță. Mai e și Codin Maticiuc, dar el are experiență.

Toată lumea e lungă mine, toți mă susțin și mă ajută și asta e mare lucru. Au văzut că există potențial, că există talent, dar nu există noțiuni…dar școala mea de actorie se întâmplă chiar la serialul Clanul.

Tu ai studii de actorie?

-Eu m-am pregătit un an de zile pentru școala de actorie, doar că nu am mai ajuns la examen. Și așa am rămas pe dinafară și a trebuit să fac trei ani de muzică, deși nu mi-aș mai fi dorit să fac și facultatea de muzică, dar așa a vrut destinul.

Eu am suferit foarte mult, pentru că îmi doream foarte mult să fac ceva nou și să mă dezvolt și în direcția asta, dar uite cum le așază Dumnezeu, poți să nu faci nicio școală, dacă e locul tău undeva. Sunt atâtea cazuri și de actori internaționali care nu au făcut școală sau au făcut-o ulterior. Când e să fie, e, și trebuie să acceptăm chestia asta.

Câți tineri talentați n-ar vrea să facă chestia asta și poate că au studii, sunt actori care au făcut facultăți și tot nu prind proiecte așa cum am prins eu, sunt conștientă de treaba asta.

De aceea muncesc foarte tare, vin pregătită, ascult toate indicațiile pentru că nu-mi permit să gafez, să tratez cu neseriozitate un astfel de proiect când știu câți alți tineri și-ar fi dorit să fie în locul meu.

