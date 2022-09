Sorin Manda, directorul general al aeroportului din Craiova, nu a declarat că ar deţine vreun teren, ci doar un apartament de 129 de mp în Craiova, pe care l-a cumpărat în 2012. Pe atunci nu ocupa funcţia din prezent. Singurul bun pe care Sorin Manda a declarat că îl mai deţine este un autoturism marca Audi, din anul 2014. În rest, directorul Aeroportului Internaţional Craiova declară că nu mai are niciun fel de bun de valoare. Acesta a mai specificat că are doar 9.000 de lei în conturi. În schimb, are trei credite bancare – unul de 25.000 de euro, şi alte două în lei – de 16.000 de lei şi 20.000 de lei. În 2021 valoarea anuală a indemnizaţiei directorului general al aeroportului a fost de 245.450, adică în jur de 20.454 de lei pe lună.

Ca o comparaţie, directorul general al Aeroportului Cluj, al doilea aeroport din ţară ca număr de pasageri în primele şase luni ale acestui an, a câştigat anul trecut 235.490 de lei, adică 19.624 de lei salariu lunar. La Suceava, unde aeroportul are un număr mult mai mare de pasageri decât cel din Craiova, directorul general a avut, în 2021, un venit total de 185.371 de lei. De asemenea, directorul Aeroportului Timişoara, al patrulea pe ţară ca număr de pasageri în primele 6 luni din 2022, a încasat, anul trecut, ca director general – 109.741 de lei, adică undeva în jurul a 45% din salariul directorului general Sorin Manda. De precizat că, potrivit statisticilor Asociaţiei Aeroporturilor din România, pe primul semestru din 2022, aeroportul din Craiova se clasează pe locul al optulea din 16 aeroporturi ca număr de pasageri.

Directorul tehnic a strâns o avere frumuşică

Ajungem la directorul tehnic al Aeroportului Craiova, Adrian Predescu. Acesta a menţionat în declaraţia de avere trei terenuri intravilane – unul în Craiova, de 392 de mp (moştenit de soţie), unul în Vârvoru de Jos, de 4.326 de mp (moştenit de soţie) şi unul la Malu Mare, de 841 mp, cumpărat alături de soţie. De asemenea, acesta declară că mai deţine un teren agricol de 10 ha şi unul forestier de 1.800 de mp, ambele moştenite de soţia sa şi aflate în Vârvoru de Jos. În aceeaşi localitate, soţia lui Adrian Predescu a mai moştenit o casă de vacanţă. De asemenea, aceasta a mai moştenit o casă de locuit aflată în Craiova. Cei doi soţi mai au împreună un apartament şi o garsonieră în Craiova. Adrian Predescu are două maşini – un Nissan Almera din 2005 şi un Nissan Quasquai din 2022. Directorul tehnic nu a specificat alt bun de valoare. La capitolul active financiare, acesta a declarat că are în conturi, în total, 77.786 de lei, 19.809 euro şi 22.000 de dolari. Predescu a mai achiziţionat şi hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaţiuni), în valoare de 10.000 de euro, iar declaraţia de avere arată că acesta nu are niciun fel de datorii. La capitolul venituri, directorul tehnic al Aeroportului Craiova stă foarte bine. Acesta a încasat, anul trecut 228.340 de lei, adică în jur de 19.028 de lei pe lună.

