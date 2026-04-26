Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban, a explicat că el a semnat ordinul, dar decizia a fost inițiată de Consiliul de Administrație al Metrorex.

Astfel, o călătorie cu metroul, care acum costă 5 lei, va costa 7 lei, tarifele pentru două călătorii cresc de la 10 la 14 lei, pentru 10 călătorii de la 40 la 55 de lei, iar un abonament lunar pentru metrou, care acum costă 100 de lei, va costa 140 de lei.

Lista completă a tarifelor pentru călătoria cu metroul, inclusiv abonamentele, de la 1 mai 2026

„Titlurile de călătorie cu valabilitate de 120 de minute, 24 şi 72 de ore acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite şi permit călătoria până în ultimul minut al valabilităţii pe liniile S.T.B. – S.A. şi până la ieşirea din staţie de la METROREX – S.A. Acestea permit un număr nelimitat de validări în limita de timp prevăzută”, scrie în ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Modificări vor fi și la tarifele pentru călătoria metropolitană integrată, adică Metrorex+STB (autobuze, troleibuze și tramvaie). Astfel, prețul biletului pentru o călătorie de 120 de minute va crește de la 7 la 9 lei, două călătorii vor costa 18 lei în loc de 14 lei, iar 10 călătorii STB+Metrorex nu vor mai costa 59 de lei, ci 72 de lei.

O modificare importantă va fi și pentru cei care au abonament anual la metrou și autobuze, troleibuze și tramvaie. Aceștia nu vor mai plăti 1.410 lei pentru un an, ci 1.770 de lei.

Lista completă a tarifelor pentru metrou+STB, inclusiv abonamentele, de la 1 mai 2026

Ultima majorare a tarifelor a avut loc pe 1 ianuarie 2025, fiind aprobată prin Ordinul semnat pe 31 decembrie 2024 de Sorin Grindeanu, care la acel moment era ministrul Transporturilor. Atunci, tariful pentru o călătorie cu metroul a crescut de la 3 la 5 lei, o cartelă cu două călătorii costa 10 lei în loc de 6 lei, iar o cartelă de metrou cu 10 călătorii nu mai costa 25 de lei, ci 40 de lei.

