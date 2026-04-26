Adela Popescu este o mamă implicată și reușește să facă față cu brio provocărilor din viața de zi cu zi cu cei trei băieți ai ei. Alexandru împlinește 10 ani în luna iunie, mijlociul, Andrei, va împlini 8 ani în decembrie, iar mezinul, Adrian, face și el 5 anișori în iulie.

„Radu e mai nervos, e mai bărbat așa, iar eu nu trebuie să țip la ei. Doar mă uit într-un fel așa la ei și se cam face ce zic eu!

Dar cred că tot el e cel mai autoritar. El uzează foarte mult de «nu»: «nu faceți așa», «nu aveți voie». Eu sunt mai relaxată așa”, a declarat Adela Popescu, pentru Click!

Toată lumea este curioasă dacă Radu și Adela își mai doresc un copil, iar actrița a răspuns fără rețineri: „E totul bine la noi, nu am niciun regret, nu cred că aș fi putut să fac ceva mai bine. Plus că a trecut un an fără să mai fac un copil, este o realizare.

Nu mărim familia, este în regulă, suntem bine. Nu mai avem loc în mașină. Mașină mai mare decât avem nu există decât un autocar.

Suntem bine așa. Copiii își mai doresc încă un copil, dar nu este după ei. Să se mulțumească acolo între ei, e foarte bine”, a spus Adela Popescu, pentru wowbiz.ro.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cunoscut pe platourile de filmare de la „Iubire și Onoare”, în 2010. Aceștia s-au căsătorit în 2015, după cinci ani de relație.

