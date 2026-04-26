Gabriela Cristea a făcut o mărturisire emoționantă despre un diagnostic dur primit în 2025. „Sunt Gabriela Cristea și timp de mulți ani am purtat o mască, masca femeii mereu zâmbitoare, mereu aranjate, pe care voi o vedeați la televizor, dar în spatele acelei imagini, în oglinda mea de acasă, adevărul era altul”, și-a început Gabriela Cristea dezvăluirea.

În iunie 2025, prezentatoarea a primit un diagnostic de obezitate gradul 1, o afecțiune mult mai gravă decât pare la prima vedere.

„Astăzi, încep acest proiect nou cu o mărturisire pe care n-am mai făcut-o niciodată. În iunie 2025 am fost diagnosticată cu obezitate gradul 1. Nu a fost vorba despre vanitate sau despre faptul că nu îmi mai veneau rochiile preferate. A fost vorba despre o boală care mi-a furat energia, mi-a adus un prediabet periculos, tensiune mărită și nopți în care apneea nu mă lăsa să respir și să dorm. Familia mea a fost lângă mine necondiționat, dar nu aș fi ajuns aici, la cele peste 30 de kg pierdute, dacă în cea mai neagră perioadă a mea, un om care îmi cunoaște sufletul de peste 25 de ani nu mi-ar fi pus un ultimatum.”, a mai spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a mărturisit că ceea ce i s-a întâmplat este unul dintre cele mai sensibile situații din viața ei.

„Un moment în care am ales să las masca jos și să vorbesc despre lupta pe care am dus-o în tăcere: cu obezitatea, cu frica, cu nopțile nedormite și cu propriul meu corp”, a spus ea.

Prietena Gabrielei Cristea, care a trecut prin aceeași situație, a sfătuit-o pe vedetă să ceară ajutorul unui specialist.

„Mi-a spus: Dacă nu o faci pentru tine, fă-o pentru mine. Mergi la medic. A fost acel moment decisiv care mi-a salvat viața. Am sunat-o plângând, de Crăciun, ca să îi mulțumesc, pentru că am simțit că ea mi-a salvat viața”, a mai spus Gabriela Cristea.

