Noaptea se va forma brumă local în nord şi în centru

Potrivit prognozei pentru următoarele 7 zile publicate de ANM, temperaturile vor fi cu peste 10 grade Celsius mai mici față de azi, cel puțin în București. Cel mai rău va fi însă miercuri și joi.

Luni, 27 aprilie, temperaturile maxime se vor încadra între 11 şi 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 şi 9 grade. Noaptea se va forma brumă local în nord şi în centru, dar pe suprafeţe restrânse şi în zonele depresionare şi subcarpatice din restul teritoriului.

În București, vremea se va răci accentuat, astfel încât valorile temice diurne se vor situa ușor sub cele normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17…19 grade și cea minimă de 4…7 grade.

Ploi slabe și precipitaţii mixte

Marţi, meteorologii anunță valori termice diurne în creştere faţă de ziua anterioară care se vor apropia de normele perioadei în majoritatea regiunilor.În nordul şi nord-estul teritoriului, temperaturile se vor menţine sub mediile climatologice.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza şi seara în zonele montane şi submontane ale Carpaţilor Meridionali şi Orientali, unde izolat vor fi posibile averse slabe.

Noaptea, nebulozitatea se va accentua treptat în jumătatea de sud a ţării şi pe areale restrânse va ploua slab, iar în zonele montane aferente la peste 2000 m vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în zona montană înaltă şi trecător în sud-estul ţării.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 şi 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 şi 9 grade.

În București, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade, iar cea minimă va fi de 5…7 grade.

De miercuri, temperaturile se prăbușesc

De miercuri, valorile de temperatură vor scădea în toată ţara, astfel încât se vor situa sub mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare în vest şi nord-vest şi va fi mai mult noros în rest. Va ploua în sudul şi estul ţării, local în centru şi cu totul izolat în rest. La munte, iar spre sfârşitul intervalului posibil şi în depresiunile din estul Transilvaniei vor fi precipitaţii mixte.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, precum şi în nord-vest şi sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 18 grade, iar cele minime în general între 0 şi 9 grade.

În București, vremea se va răci, astfel încât valorile de temperatură se vor situa sub mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 13…14 grade, iar cea minimă de 6…7 grade.

La munte vor fi precipitaţii mixte, joi

Joi va continua să se răcească, cerul va avea înnorări şi local va ploua în centrul, sudul şi estul ţării şi cu totul izolat posibil şi în rest. La munte vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, local şi temporar cu intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 şi 17 grade, iar cele minime între -4 şi 6 grade.

Vremea va continua să se răcească, în București. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 10 grade, iar cea minimă va fi de 2…4 grade.

Cum va fi vremea de 1 Mai

În minivacanţa de 1 mai, anunță ANM, valorile termice se vor situa în general sub mediile multianuale. Temporar vor fi averse mai ales în regiunile extracarpatice, iar la munte vor fi precipitaţii mixte.

Valorile termice se vor situa sub mediile multianuale și temporar va ploua, în București.

Un jet polar și un blocaj Omega vor afecta România începând de luni, 27 aprilie, în condițiile în care țara noastră va deveni zonă de contact între un ciclon activ ce traversează Câmpia Rusă și un anticiclon poziționat în zona Arhipelagului Britanic, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Această schimbare bruscă a vremii vine cu doar câteva zile înainte de minivacanța de 1 Mai.

Prognoza meteo anunță o perioadă cu vreme instabilă și schimbătoare până la începutul lunii mai, cu alternanțe de temperaturi și episoade de vânt puternic.





