Conform Poliției Locale din Palma de Mallorca, mașina fusese transportată în depozitul poliției în urma unei încălcări a regulilor de parcare.

A doua zi dimineață, cei doi s-au prezentat la sediul depozitului pentru a solicita informații despre vehiculul lor, relatează publicația germană Mallorca Magazin.

În timp ce femeia discuta la ghișeu, tânărul a profitat de moment pentru a se strecura până la mașină. Ulterior, cei doi au fugit din incintă cu autoturismul, trecând cu forța de bariera de la ieșire, fără să achite taxele pentru ridicare și depozitare.

Poliția a lansat imediat o căutare a vehiculului. Mașina a fost găsită și oprită pe teritoriul localității Calvià, la scurt timp după incident. Polițiștii au confirmat că cei doi ocupanți erau persoanele căutate.

„Cei doi nu au putut oferi o explicație convingătoare pentru recuperarea vehiculului”, au declarat autoritățile locale. Mașina a fost confiscată din nou și returnată în depozit.

