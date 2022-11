Primul pas: părinţii sunt îndemnaţi să înfiinţeze o asociaţie

Multe grădiniţe şi şcoli din Craiova „aspiră“ bani din buzunarul părinţilor, sub adăpostul asociaţiilor de părinţi înfiinţate la îndemnul conducerii unităţilor de învăţământ. Practic, părinţii sunt îndemnaţi să înfiinţeze o asociaţie, la care consiliul părinţilor noilor grupe sau clase aderă în fiecare început de an şcolar. Părinţii vechilor grupe doar continuă să joace în horă. Asociaţia are reprezentanţi din fiecare clasă. Aceştia se ocupă să strângă anumite sume de bani de la părinţi pentru consumabile sau produse de igienă sanitară. În acest fel, părinţii suportă costul materialelor de igienă sanitară ale copiilor, chiar dacă acestea ar putea fi asigurate foarte bine de municipalitate sau din banii de la Ministerul Educaţiei. Mai mult decât atât, există şi cazuri în care li se impune părinţilor să aducă la şcoală săpun şi hârtie igienică pentru fiecare copil în parte. Explicaţia este una simplă: managerii de şcoli sau grădiniţe preferă să stoarcă bani de la părinţi decât să facă demersurile necesare obţinerii acestor fonduri de la primărie, apoi să se ocupe de licitaţia pentru lotul de produse necesare.

Părinţii nu trebuie să se justifice dacă nu achită aceste taxe

Aici intervin binecunoscutele grupuri de Whatsapp ce ţin de şcoli sau grădiniţe. Pe lângă transmiterea informaţiilor despre copii, acestea au devenit fiefuri în care îşi arată faţa anumite lucruri total îndepărtate de educaţie. Aici se comunică, în general, cam toate informaţiile ce ţin inclusiv de strângerea sumelor de bani la care făceam referire mai devreme. Părinţilor li se impune o anumită sumă de bani (care se stabileşte la nivel de şcoală sau grădiniţă). Apoi li se transmite contul bancar şi li se impune chiar şi data limită până la care ar fi bine să achite. Însă, nimeni nu specifică, niciodată, că acele sume nu sunt obligatorii. Această presiune nu face altceva decât să inoculeze în mintea unui părinte că taxele ar fi obligatorii. Când, în realitate, nu este deloc aşa! Fie că nu dispui de suma respectivă, fie că nu doreşti să o achiţi, nimeni nu are posibilitatea legală să ţi-o impună în vreun fel. Mai mult decât atât, nimeni nu îţi poate cere vreun document justificativ în acest sens. De altfel, în contractul de studii, pe care părinţii îl semnează la începutul anului şcolar şi ale cărui articole trebuie respectate, nu sunt specificate astfel de taxe. Citește continuarea pe gds.ro.

