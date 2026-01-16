Anul 2026 începe cu prețuri mari în imobiliare, așa că de ce nu ai profita de un chilipir? Cea mai ieftină garsonieră din țară costă cât un loc de parcare în București. Este vorba despre o locuință din zona Micro 19 a orașului Galați. O găsești într-un bloc cu 4 etaje din anii ‘70. Costă 11.500 de euro, iar prețul e negociabil.

Despre pictorul Ștefan Luchian ai auzit cu siguranță. Dar, știai că nu și-a așternut creațiile doar pe pânză, ci și pe pereții unor vile din București? Una dintre acestea tocmai a fost scoasă la vânzare pe Imobiliare.ro. Costă 4,5 milioane de euro și o legendă urbană spune că prima proprietară ar fi pierdut-o la poker.

Cea mai scumpă garsonieră din Timișoara costă 173.000 de euro. Da, da, ai auzit bine. O găsești într-o clădire veche din Piața Victoriei. Locuința este destul de spațioasă, având o suprafață utilă de 45 de mp, se vinde mobilată și are vedere spre Opera Națională Română din Timișoara.

Prețurile locuințelor continuă să crească, nu doar în România, ci și în UE. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în ritm anual în Ungaria, Portugalia și în Bulgaria. Discutăm despre majorări de până la 21%. Ușoare ieftiniri au apărut doar în Finlanda, potrivit datelor Eurostat.

Circa 390 de apartamente vor fi construite în cel mai nou proiect rezidențial lansat în Capitală. Ansamblul este localizat lângă stația de metrou Preciziei. Lucrările încep în primăvara, iar finalizarea întregului proiect va dura 2 ani. Ansamblul Unique Preciziei va avea spații comerciale la parterul clădirilor și va include un parc.

