Miercurea trecută, Chef Popescu a dat o lovitură puternică echipei verzi, folosind amuleta care i-a permis un schimb de concurenți. Juratul l-a cooptat astfel pe Ștefan Turian din echipa verde, cedându-l la schimb pe Rareș Vintileanu – iar la finalul confruntării culinare a obținut o victorie cu atât mai dureroasă pentru Chef Sautner, căruia i s-a luat un concurent pe care se baza.

Tot miercurea trecută, Chef Richard a intrat în confruntare având mare încredere în farfuria definitivată de echipa sa, dar deznodământul jurizării i-a adus dezamăgire. Ambițiile și orgoliile sunt mai puternice ca oricând, așadar, în arena culinară din ediția acestei seri, care va fi marcată de un puternic conflict între Chef Popescu și Chef Sautner. „Este o premieră, dar nu am de ales!”, va fi replica dură a Irinei Fodor, care va interveni. Toate detaliile conflictului vor fi dezvăluite în această seară.

Proba va complica și mai tare lucrurile, crescând presiunea la bancurile de lucru. Astfel, concurenții fiecărei echipe vor avea de ales din cămară un anumit număr de ingrediente – care vor fi impuse taberei lor și interzise adversarilor. Cine va face alegeri inteligente și cine va câștiga cea de-a 13-a întrecere gastronomică telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

