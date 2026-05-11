Platformă modernă și tehnologie hibridă

Conform publicației germane NTV, Dacia a renunțat la vechile platforme Renault, iar Bigster se bazează acum pe cea mai recentă arhitectură a grupului. Acest lucru aduce două avantaje majore: un sistem infotainment modern și acces la cele mai noi tehnologii de propulsie electrificată.

Modelul testat utilizează un sistem hibrid complet, care oferă performanțe și eficiență superioare motoarelor mild-hybrid pe benzină sau GPL.

Motor hibrid de 155 CP: Economie maximă, performanțe moderate

Bigster Hybrid este echipat cu un motor de 1,8 litri, patru cilindri, combinat cu două motoare electrice, producând o putere totală de 155 CP. Acest sistem este cunoscut din alte modele Renault-Nissan-Mitsubishi, iar principalul său atu este eficiența.

Potrivit presei germane, consumul de combustibil poate ajunge la 5 litri/100 km pe autostradă, iar pe drumuri secundare chiar mai puțin. În oraș, SUV-ul funcționează frecvent doar pe electricitate, ceea ce oferă un demaraj agil și un consum redus.

Totuși, performanțele dinamice nu sunt punctul său forte. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează aproape 10 secunde, iar viteza maximă este de 180 km/h. La cererea de putere maximă, motorul devine zgomotos, iar izolarea fonică insuficientă poate face drumurile lungi obositoare.

Ideal pentru distanțe scurte și medii, spun germanii

Bigster se simte cel mai bine pe trasee scurte și medii, mai ales atunci când este nevoie de spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Suspensia oferă un echilibru între confort și reacție, iar spațiul interior este bine optimizat.

Portbagajul impresionant, cu un volum de 546 litri (care ajunge la 1.851 litri prin rabatarea banchetei spate), este unul dintre cele mai mari din clasă. Un detaliu mai puțin fericit este sistemul de închidere al hayonului, care poate provoca lovituri neplăcute la nivelul capului.

Dacia a optat pentru materiale economice, cum ar fi plasticul dur, însă designul robust și stilul off-road compensează aceste limite. Sistemul infotainment, deși mai simplu decât cel al modelelor Renault, este rapid și ușor de utilizat. Conectivitatea wireless pentru Android Auto și Apple CarPlay adaugă funcționalitate.

Spațiile de depozitare sunt numeroase, dar unele, cum ar fi compartimentele din uși, sunt mai puțin practice pentru sticle mari. Un punct pozitiv este compartimentul central răcit, ideal pentru păstrarea băuturilor.

Cât costa o Dacia Bigster Hybrid

Bigster Hybrid pornește de la 28.890 euro, disponibil direct în varianta „Expression”, care include aer condiționat automat, banchetă rabatabilă și faruri de ceață. Investind 2.000 de euro în echiparea „Journey”, cumpărătorii beneficiază de un sistem multimedia, hayon electric și acces fără cheie.

Cu extraopțiuni precum vopseaua metalizată, pachetul City (cameră de parcare și pentru unghiuri moarte) și pachetul Winter (încălzire pentru scaune, parbriz și volan), prețul final ajunge la aproximativ 33.000 euro. Comparativ, un VW Tiguan de bază costă cu 5.000 de euro mai mult.

Dacia Bigster Hybrid este cel mai complet model al mărcii de până acum, cu spațiu generos, tehnologie modernă și un motor economic. Deși există unele minusuri, în special la confortul pe distanțe lungi, SUV-ul oferă un raport excelent calitate-preț, fiind o opțiune solidă pentru cei care prioritizează eficiența și funcționalitatea, conchide presa germană.

