Chiar și în Capitală găsești chilipiruri imobiliare. O casă aflată în apropiere de Piața Obor se vinde cu 49.000 de euro. Este una dintre cele mai ieftine din Capitală, dar cu un așa preț trebuie să te aștepți și la unele compromisuri. Suprafața este mică, iar imobilul are nevoie de lucrări de renovare.

Cât de repede se vând locuințele în nordul Capitalei? Într-unul dintre marile proiecte aflate în dezvoltare s-au găsit, în 4 luni, cumpărători pentru 75% dintre apartamentele scoase la vânzare. Este vorba despre ansamblul Horizon City. Acesta va fi livrat până la mijlocul anului viitor.

Dacă ești din Timișoara, nu uita să-ți aloci câteva ore în weekend pentru a participa la primul târg imobiliar organizat anul acesta pe plan local. Peste 1.000 de proprietăți vor fi disponibile vizitatorilor. Târgul Imobiliar Timișoara este organizat alături de Imobiliare.ro.

Primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București raportează un profit în creștere. Impact Developer & Contractor a vândut anul trecut 247 de apartamente. Dezvoltatorul a lansat deja a doua fază a proiectului Boreal Plus din Constanța și a obținut autorizația pentru un nou complex mixed-use în București, numit ARIA Verdi.

Cât costă luxul suprem în Brașov? Pe scurt, 1,8 milioane de euro. Acesta este prețul celui mai scump apartament scos la vânzare pe Imobiliare.ro. Îl găsești în zona Calea Poienii, are o priveliște de nota 10 și o grădină japoneză chiar în centru.