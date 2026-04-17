În această seară, de la ora 20:30, scena Românii au talent aduce în fața juraților o poveste atipică, a unui om care ajunge să fie o inspirație pentru toată lumea. Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase, Mihai Bobonete, Smiley și Pavel Bartoș vor descoperi un concurent care a călătorit în toate colțurile lumii, iar acum își spune povestea prin cântec.

Cine este Kaleb Wako de la Românii au talent

Copilăria lui Kaleb Wako a fost departe de orice rutină. A trăit în mai multe țări, de la Europa la Orientul Mijlociu, crescând într-un stil de viață nomad, alături de părinții săi. „Nu știu în câte țări am locuit sau am călătorit. După 14 am renunțat să mai număr”, va spune el în această seară. Experiențele sale par desprinse din filme și l-au transformat în artistul de astăzi.

În Australia, a lucrat la o fermă de vite, unde și-a trăit visul de a deveni cowboy, petrecând zile întregi prinzând tauri. În același timp, a descoperit și cât de periculoasă poate fi lumea din jur: „Am văzut un șarpe mic și mi s-a părut frumos. Apoi am aflat că era unul dintre cei mai veninoși din lume”. Astăzi, după ani întregi de explorare, Kaleb a ales să se stabilească în România, unde încearcă să își transforme pasiunea în destin: „Visul meu este să fac din muzică o meserie. Să le cânt oamenilor, să-i impresionez”.

Momentul lui va aduce pe scenă o energie aparte, iar reacțiile juriului nu vor întârzia să apară, fiind însă împărțite: „Foarte bine. Foarte frumoasă compoziția, interpretarea, prezența, felul în care ești îmbrăcat. Parcă a fost o secvență de film”, va spune Andi Moisescu, în timp ce Mihai Bobonete va avea o opinie diferită: „La mine a fost așa și așa toată treaba”.

Dacă va reuși Kaleb să transforme povestea lui într-un moment memorabil și să-i convingă pe jurați că merită să treacă în etapa următoare, aflăm în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.

