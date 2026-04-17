PSD se opune, astfel, demersurilor inițiate de Ilie Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu în privința companiilor cu rol esențial în arhitectura de securitate a țării.

„PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincție între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru și să interzicem, pe o perioadă de doi ani, vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile”, a spus Grindeanu, aflat la Sighetu Marmației, unde a participat la o întâlnire cu liderii PSD din regiunea de nord-vest.

Anunțul a venit la o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu, numită în funcție de premierul Ilie Bolojan în ciuda opoziției social-democraților, a anunțat că există o listă preliminară privind listarea la bursă a unor companii de stat.

„E o propunere, este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie, nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că la un nivel de specialiști de AMEPIP și din cadrul Cabinetului ne-am uitat la ce companii pot fi listate în urma unor discuții cu specialiști din zona de piață de capital, dar pentru a face pasul următor e nevoie de un studiu de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex pe care trebuie să-l ducă la bun sfârșit specialiști care cu asta se ocupă”, a spus Gheorghiu ziua precedentă, într-o conferință de presă.

Lista companiilor de stat propuse pentru listarea la bursă include CEC Bank, Administrația Porturilor Maritime Constanța, Compania Națională Aeroporturi București, Societatea Națională a Sării (Salrom), Loteria Română, Compania Națională Imprimeria Națională, Romarm / Uzina Mecanică Cugir.

De altfel, și premierul Ilie Bolojan a declarat că este în lucru o listă de companii care pot fi listate la bursă prin vânzarea de pachete minoritare de acțiuni: „Statul va rămâne acționar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menținut integral. Printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanța sau Poșta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiții prealabile”.

Mai mult, Bolojan a explicat că vânzarea de pachete de acțiuni ale unor companii de stat este o măsură care a fost trecută în programul de guvernare și care a fost discutată cu toate partidele din coaliție.

PSD începe pe 20 aprilie acțiunea de înlăturare a premierului Ilie Bolojan

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR rămâne extrem de complicată, după ce Guvernul a majorat taxele și impozitele la începutul acestui an.

PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că acesta este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite. El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026.

Acum, România are buget, dar conducerea SRI și SIE tot nu a fost schimbată.

În acest context, PSD va cere pe 20 aprilie părerea celor aproape 5.000 de membri pe baza unui chestionar scurt. Singura întrebare va fi dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Bolojan. Dacă răspunsul va fi majoritar afirmativ, atunci următoarea mutare a lui Grindeanu va fi să retragă miniștrii PSD din Guvern. Dacă nici așa Ilie Bolojan nu își va da demisia, urmează o moțiune de cenzură împotriva Executivului.

Mai reamintim că Sorin Grindeanu este un adversar declarat și al USR-ului, partid pe care vrea să îl scoată din coaliție.

De exemplu, în februarie, Grindeanu a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că și-a construit o imagine bazată „pe ipocrizie”, susținând că USR s-a pretins „puritatea absolută” și „competență”, dar a susținut că realitatea contrazice această „mitologie politică”.

„Cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani buni drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau”, a afirmat al treilea om în stat acum două luni.

Bolojan nu a atacat PSD de când este premier, adică de 10 luni. Doar a răspuns, dar foarte rar

De când este prim-ministru, Ilie Bolojan nu și-a atacat niciodată partenerii de coaliție de la PSD și foarte rar a oferit o replică. Premierul și președintele PNL a explicat de câteva ori că i-ar fi ușor să răspundă cu aceeași monedă, dar „nu dorește să potențeze conflicte”.

Abia pe 19 martie, Bolojan a detaliat: „Aş putea să dau replici, dar, uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Apoi, pe 23 martie, liberalii au amenințat și ei că dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, atunci PNL nu va mai sta în coaliția cu PSD, formată în iunie 2025.

Iar pe 17 aprilie, premierul Bolojan a anunțat că, după noile declaraţii făcute de PSD privind înlăturarea sa în demersul care va începe pe 20 aprilie, „zarurile au fost aruncate”, dar cu toate acestea el nu își va da demisia.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE