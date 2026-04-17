Găurile suplimentare în pereți și programările cu echipele de tehnicieni, care presupun să fie cineva disponibil la adresă, fac parte dintr-un ritual pe care tehnologia modernă încearcă să îl elimine definitiv. Am vrut să vedem dacă tehnologia 5G+ poate cu adevărat să schimbe aceste „anxietăți” și să ofere o alternativă viabilă pentru utilizatorul din 2026, pragmatic, care pune preț pe flexibilitate, dar și pe performanță.

Pentru a testa această ipoteză, am luat noul serviciu Net Fix 5G+ de la Orange și l-am pus la treabă într-unul dintre cele mai aglomerate și solicitante puncte de pe harta Bucureștiului, și anume cartierul de multinaționale din Pipera.

Cât de simplu e de instalat Orange Net Fix 5G+

Alegerea locației nu a fost întâmplătoare, deoarece Pipera reprezintă un hub tehnologic și de business unde densitatea de utilizatori și cererea de lățime de bandă sunt la cote mari, oferind mediul perfect pentru a pune la încercare stabilitatea și viteza unei conexiuni fără fir, mai ales că am testat tot pachetul într-o redacție mare, plină de oameni.

A white vertical Huawei router on an orange background.
Orange Net Fix 5G+ este una dintre cele mai bune alegeri de Internet de viteză mare din România. Foto: Libertatea

Prima și cea mai importantă promisiune a acestui serviciu este simplitatea, conceptul de tip plug&play fiind pilonul central al experienței. Practic, routerul furnizat de Orange nu are nevoie de o mufă de internet în perete sau de o infrastructură complexă preexistentă, ci are nevoie doar de o simplă priză de curent pentru a funcționa. În plus router-ul este micuț și elegant, potrivindu-se în orice spațiu.

Procesul de punere în funcțiune a fost cât se poate de simplu, iar oricine poate să respecte puținii pașii descriși în manualul de utilizare, fără să aibă nevoie de cunoștințe tehnice avansate.

Tot ce a trebuit să fac a fost să introduc cartela SIM în slotul dedicat al routerului 5G+, să conectez echipamentul la sursa de alimentare și să mă conectez la rețeaua WiFi, folosind datele de identificare aflate pe router.

În mai puțin de un minut, eram deja conectat la internet, fără să fi fost nevoie de vreo vizită din partea unei echipe de suport tehnic sau de vreo intervenție asupra structurii de rețea. Această ușurință în instalare transformă produsul într-o soluție ideală pentru persoanele care locuiesc cu chirie, pentru cei care își schimbă frecvent domiciliul sau pur și simplu pentru cei care au nevoie de o conexiune funcțională imediat, fără timpi de așteptare inutili.

Este soluția perfectă și pentru cei care caută o variantă de back-up: pentru situațiile în care port apărea defecțiuni la conexiunea principală la internet, Net Fix 5G+ este plasa de siguranță potrivită.

O soluție de internet 5G/5G+ plug&play în cea mai aglomerată zonă de birouri din Capitală

Dincolo de ușurința instalării, performanța, evident, este cea care validează utilitatea unui astfel de serviciu, mai ales când vorbim despre o soluție care este o alternativă pentru fibra optică tradițională. Deși Net Fix 5G+ poate atinge teoretic viteze de până la 1,5 Gbps, realitatea de zi cu zi, în special într-o zonă aglomerată precum Pipera, este indicatorul cel mai relevant pentru consumator. 

În urma testelor mele, efectuate în diverse momente ale zilei pentru a surprinde fluctuațiile de trafic, am obținut valori constante și extrem de solide. Am înregistrat o viteză de download de 334 Mbps și o viteză de upload de 64 Mbps, cifre care plasează serviciul peste media națională (raportată de Netograf) a conexiunilor de internet mobil și chiar peste multe abonamente de internet fix din mediul urban. Deși, în perioadele mai puțin aglomerate, vitezele se apropie de 1,5 Gbps.

A white vertical Huawei router next to an iPhone 17 Pro showing internet speed test results on screen, on a purple background.
Pentru a pune aceste cifre în contextul utilizării zilnice, o viteză de download de peste 300 Mbps permite gestionarea simultană a mai multor fluxuri de date intensive fără nicio urmă de latență sesizabilă.

Acest lucru înseamnă că, în timp ce un membru al familiei participă la call pe Teams, un altul poate viziona conținut 4K pe o platformă de streaming, iar un al treilea poate descărca fișiere de mari dimensiuni, totul funcționând perfect. Stabilitatea conexiunii a fost o surpriză plăcută, demonstrând că rețeaua 5G+ de la Orange, recunoscută oficial ca fiind cea mai rapidă din România, a ajuns la o maturitate care îi permite să susțină sarcini complexe de tip office și entertainment la domiciliu.

A white vertical Huawei router on a purple background.
Flexibilitatea este un alt atu major care merită menționat, deoarece serviciul este conceput să se adapteze stilului de viață dinamic. Deși abonamentul este asociat unei adrese specifice pentru a asigura parametrii optimi de funcționare, procesul de relocare este extrem de simplu.

În cazul unei mutări, utilizatorul trebuie doar să contacteze consultanții Orange pentru a solicita resetarea zonei, prima astfel de operațiune fiind oferită gratuit. Acest lucru elimină complet stresul legat de rezilierea contractelor vechi și semnarea unora noi la fiecare schimbare de domiciliu, echipamentul fiind gata de utilizare imediat ce este băgat în priză la noua adresă.

Care e oferta Orange pentru Net Fix 5G+

În ceea ce privește aspectul financiar, Orange propune un pachet accesibil și atractiv. Abonamentul standard are un cost de 18 EUR pe lună pentru clienții de voce mobilă, cu routerul 5G+ inclus în pachet, însă beneficiile pentru clienții noi sunt semnificative.

De exemplu, în prezent cei care cumpară serviciul online, beneficiază de primele 3 luni gratuite. Mai mult, clienții care aleg să integreze Net Fix 5G+ într-un pachet existent de servicii Orange, cum ar fi un abonament de mobil sau internet prin fibră, primesc un discount suplimentar de 2 euro pe lună.

De asemenea, în plus față de conectivitate, Orange oferă acces gratuit la Orange TV Go si prețuri avantajoase pentru diverse platformele de streaming. Prin Orange TV Go, se oferă acces la canalele naționale, producțiile europene de film sau anumite posturi TV internaționale oferite în cadrul promoțiilor speciale.

Concluzie

Experiența mea de test în Pipera a demonstrat că un astfel de router wireless 5G/5G+ e deja o alternativă viabilă internetului fix, cu condiția să te afli într-o zonă în care există acoperire pentru astfel de viteze mari. Din fericire, în mai toate orașele mari din România există semnal 5G de la Orange. În prezent, vorbim de acoperire 5G/5G+ în 90 de orașe și împrejurimi, iar extinderea continuă.

Pentru cei care schimbă des locul în care locuiesc sau din care lucrează, și care caută performanță și o instalare fără bătăi de cap și fără cabluri inestetice. Net Fix 5G+ reprezintă probabil cea mai echilibrată și flexibilă alegere disponibilă în acest moment pe piața din România.

Acest proiect este susținut de Orange România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ploi torențiale, vijelii și grindină în 22 de județe. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod galben emise de ANM
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

