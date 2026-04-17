„Dacă ne-am lua după declarațiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că, luni, Partidul Social-Democrat va vota, într-o manieră sau alta, că nu va mai colabora cu premierul Bolojan”, a declarat șeful Executivului, Ilie Bolojan, vineri, într-o emisiune la Radio România Actualități.

Premierul a subliniat că relațiile tensionate din ultimele luni au fost amplificate de criticile venite din partea reprezentanților PSD, care, în opinia sa, au încălcat protocolul de guvernare.

În context, premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu își va da demisia, chiar dacă miniștrii PSD vor pleca din Guvern sau i se va retrage sprijinul politic.

„Dacă analizăm ce s-a întâmplat în aceste ultime luni, constatăm o serie de critici venite din partea reprezentanților acestui partid, care încălcau protocolul de guvernare ce prevede că partidele nu trebuie să se atace între ele. Nu numai că l-au atacat pe premier, dar contribuie și la lipsa de performanță a premierului”, a explicat acesta.

În contextul instabilității politice, Ilie Bolojan a atras atenția asupra efectelor negative asupra funcționării instituțiilor statului.

„Mașinăria guvernamentală, când vede că este instabilitate, nu se mai mobilizează, nu mai lucrează cu o răspundere și toată lumea se gândește cine vine, cine pleacă, cine va rămâne pe post și așa mai departe”, a spus prim-ministrul.

Pe lângă efectele politice, premierul a evidențiat și riscurile economice ale unei crize guvernamentale. Potrivit lui Bolojan, România se confruntă cu deficite bugetare semnificative, iar o eventuală instabilitate ar putea agrava situația. În plus, un alt punct critic menționat de premier este absorbția fondurilor europene.

„Suntem în faza unui început de criză de care România nu are nevoie, e cert. Deja avem probleme complicate care vin din realitățile noastre economice, din deficitele bugetare acumulate în anii trecuți și trebuie să le corectăm, avem de absorbit bani europeni, însă 8 miliarde de euro până în august, să rezolvăm jaloanele, să trecem legi prin Parlament, iar România nu trebuie să riște să piardă sume imp de bani. Și, la final de august, nu-și va asuma nimeni, deci România nu are nevoie de criză politică”, a mai spus Bolojan.

Premierul a precizat că aceste probleme sunt cunoscute atât de PSD, cât și de președintele Nicușor Dan.
În ce privește explicația pentru declanșarea acestei crize politice, Ilie Bolojan spune că sunt trei componente, iar prima este fuga de răspundere.

„Acest guvern de acum 10 luni și-a asumat niște răspunderi importante, iar corectarea deficitului nu se poate face doar cu câteva măsuri care țin de taxe și venituri sau cheltuieli. Ele creează constrângeri economice și neajunsuri la cetățeni, acesta este adevărul (…) Toate deciziile au fost luate de comun acord, chiar dacă nu am dorit, și am văzut fuga de răspundere, care a fost o constantă. Am văzut acest joc mincinos, joc dublu al PSD. Participau la decizie, dar voiau sa se derobeze de costuri. Aceste deficite le-au făcut tot guvernele României, din care au făcut parte și PNL, și PSD. E acum senzația că există o cămară în care cel care ține cheile, premierul, nu deschide, ține bugetul țării și nu vrea să facă lucruri bune. Din păcate, cămara e goală, am consumat alimentele în anii trecuți”, a explicat șeful de la Palatul Victoria.

Al doilea motiv pentru actuala situație este, în opinia prim-ministrului, politica de tip cinic.

„Sacrifici interesul României pentru o strategie de partid. PSD a fost mulți ani în guvernare, dar uneori, unii oameniu din conducerea PSD se comportă ca pe vremea lui Dragnea, de parcă ar avea 40% din voturi, dar nu mai au 40%. E un orgoliu politic supradimensionat și s-ar dori poate un premier marionetă. Cei care mă știu, știu că nu am permis acest lucru. Criza e ca și cum îți descoperi casa fără țigle”, a comparat Bolojan.

În final, un alt motiv politic este acela că PSD vrea un PNL obedient. „Dar cât timp voi fi președinrtele PNL, acest partid va fi relevant, va susține valorile de modernizare ale României și va avea guvernări care încurajează munca și țin disciplina”, a conchis premierul Ilie Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Povestea fabuloasă a lui Carmen Tănase la debutul în teatru. A urcat pe scenă cu fața umflată, dar a dat lovitura. „Numai la emoții nu mă gândeam”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Parteneri
