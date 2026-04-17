Banii partidelor ajung masiv în presa online

Potrivit unei analize realizate de Pagina de Media, sume importante de bani ajung de la partidele politice către site-urile de știri din România, iar cititorii pot vedea acum, cel puțin parțial, ce bugete sunt direcționate către presa online.

Este vorba despre o practică veche, însă doar de câteva luni unele site-uri au început să afișeze așa-numitele „notificări privind transparența”. Acestea ar trebui să arate clar când și cât plătesc partidele pentru campanii politice în mediul online.

Cine sunt principalii „investitori”

Deși apar bugetele și perioadele contractelor, Pagina de Media notează că lipsește un detaliu esențial: nu este clar ce materiale au fost realizate efectiv pentru acești bani. Cu alte cuvinte, publicul află că s-au plătit zeci de mii de euro, dar nu știe exact ce articole, clipuri sau promovări au fost incluse în aceste campanii.

Mai mult, aceste notificări sunt adesea greu de găsit pe site-uri, fiind publicate în zone puțin vizibile.

Analiza citată arată că PSD și AUR sunt principalele partide care investesc în publicitate politică online.

Unul dintre cele mai mari contracte este cel dintre AUR și site-ul Realitatea, care depășește 700.000 de euro pe an, mai scrie sursa citată. Concret, în 2026, bugetul ajunge la aproximativ 60.000 de euro pe lună.

Cine ia banii și cât: sumele care apar în contracte

Potrivit Pagina de Media, în luna martie 2026, Antena 3 a avut o campanie cu PSD în valoare de 90.750 de euro, bani pentru „publicare și difuzare în online a materialelor publicitare politice”.

Mediafax a avut un contract cu AUR, în februarie, de 10.000 de euro.

Site-ul Gândul a încasat, tot în februarie, 10.000 de euro de la AUR, iar în ianuarie a avut un contract cu PSD de 50.000 de euro.

Realitatea.net are cel mai mare contract: 60.000 de euro pe lună de la AUR, pe tot parcursul anului 2026. Și în 2025 a existat un contract similar, de 62.500 de euro lunar, pentru o perioadă de șapte luni.

Site-ul România TV are un contract cu PSD pentru aprilie și mai 2026, însă formularea este neclară: suma de 10.000 de lei plus TVA nu precizează exact dacă este per material sau pentru întreaga campanie.

Și Stiripesurse a declarat două contracte cu PSD, unul în februarie și unul în martie, fiecare de câte 15.000 de euro.

De ce pot primi bani site-urile, dar nu televiziunile

Există și o explicație legală pentru această situație. Televiziunile sunt reglementate de Legea Audiovizualului și nu pot primi bani de la partide în afara campaniilor electorale. În schimb, site-urile de știri nu sunt supuse acelorași reguli, ceea ce le permite să încheie astfel de contracte în mod legal.

Chiar dacă aceste date au început să fie publice, imaginea rămâne incompletă. Nu există o listă clară a materialelor realizate în urma acestor contracte, iar lipsa detaliilor ridică semne de întrebare despre modul în care sunt folosiți banii și despre influența politică în presa online, mai scrie sursa citată.