Spectacolele au loc timp de trei zile, în perioada 17-19 aprilie 2026, pe scena de la Sala Palatului, însă înaintea acestora artista a stat de vorbă cu Libertatea despre talentele pe care ea le are.

„Eu cred că mi-am spus cam toate talentele pe care le am. Știu bancuri, dar nu sunt de zis. Le țin minte doar pe alea care nu sunt de zis. Știu să fluier foarte bine! Adică, eu când aud o melodie, o fluier prima dată. Acum, de când am aparatul dentar, nu pot să zic că mai fluier atât de bine. Mă încurcă puțin. Și la cântat mă încurcă, dar foarte puțin. Dacă am fraze mai lungi, trebuie să îmi așez cumva buzele.

Eu îl am deja de… cred că sus l-am pus chiar înainte să înceapă preselecțiile pentru «Românii au talent», iar jos l-am pus de un an. Am deja niște concerte la activ cu el”, a spus Andra în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Și ținând cont că a adus în discuție emisiunea „Românii au talent”, care se află la cel de-al 16-lea sezon, am fost curioși să aflăm de la artistă ce făcea în urmă cu 16 ani, dar și unde se afla pe când avea 16 ani.

„La 16 ani deja mă lansasem de doi ani, că la 14 ani m-am lansat cu piesa «În noapte mă trezesc». Iar în urmă cu 16 ani, la primul sezon, eram însărcinată cu David. El a făcut 15 ani în martie.

Țin minte, la primul sezon am avut prima preselecție la Timișoara, eram îmbrăcată într-o rochie verde. Și țin minte că le-am spus colegilor că sunt însărcinată și au avut atâta grijă de mine… Să nu cad pe scări, să nu așa… A fost extraordinar! Deci a fost, de la primul sezon, o legătură… M-am simțit ca acasă! Pentru că așa m-a făcut echipa să mă simt. Și uite că de atâția ani avem…”, a încheiat Andra Măruță interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE