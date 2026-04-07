Știai că te poți muta în palatul Teleki din centrul Clujului? Un apartament cu 2 camere a fost scos la vânzare pentru 295.000 euro. Trebuie renovat, dar interiorul are detalii parcă scoase dintr-un film cu Harry Potter. Construit între 1790-1795 după planurile arhitectului Josef Leder, palatul Teleki este clasificat ca monument istoric de clasa A.

Aproape 53.400 de imobile au fost vândute luna trecută în România. Numărul tranzacțiilor este în creștere, chiar dacă se menține sub nivelul înregistrat anul trecut în martie. Cele mai multe vânzări s-au făcut în București, Ilfov și Cluj, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Proiectul imobiliar în care a investit Radu Drăgușin, cel mai valoros fotbalist român, a fost finalizat. Este vorba despre ansamblul Quartier Azuga din București. Aproape 90% dintre apartamentele disponibile și-au găsit deja cumpărători.

Cel mai scump apartament pe care îl poți închiria în Capitală se află într-un proiect exclusivist din apropierea Parcului Herăstrău. Plătești 15.000 euro pe lună pentru 4 camere și te bucuri de piscină privată și de vederi spectaculoase.

Cauți o chirie în Brașov? Ai cele mai multe șanse să găsești un apartament nou, potrivit nevoilor tale, în cartierele Tractorul și Astra. Interesul pentru locuințele aflate aici este mare, fapt ce se reflectă și în prețuri. Proprietarii au majorat anul trecut cel mai mult chiriile în aceste zone, mai exact cu 7%, conform datelor Imobiliare.ro.

