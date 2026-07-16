Se lucrează la un nou proiect rezidențial în estul Capitalei. Palladyo implică o investiție de 20 de milioane de euro, iar livrarea sa este programată în prima jumătate a anului viitor. Ansamblul va include 130 de unități rezidențiale, de la garsoniere până la duplexuri cu 4 camere. Lucrările la structura de rezistență au fost finalizate.

În zona periurbană a Capitalei dezvoltatorul Ananda Group pregătește un nou ansamblu rezidențial, numit Biruinței 75. Lucrările au fost demarate oficial. Proiectul, localizat în Popești-Leordeni, va include apartamente cu până la 4 camere, dar și o infrastructură SPA completă.

Iată ce trebuie să știi, dacă vrei să faci o investiție imobiliară în Brașov. Orientându-te spre un apartament cu 2 camere, poți obține cea mai mare chirie dacă locuința se află în centrul orașului. Vorbim despre o medie de 800 euro/lună. Cel mai bun randament brut se câștigă, însă, în cartierul Tractorul. Datele Imobiliare.ro arată că acesta ajunge, în medie, la 6,3%.

Apartamentele vechi cu 2 camere au fost cele mai căutate în prima jumătate a anului, spun reprezentanții RE/MAX România. Cele mai multe tranzacții se fac în 2026 în zone semicentrale și în cartiere bine dezvoltate. Interesul cumpărătorilor pentru zonele limitrofe se menține, de asemenea, ridicat.

Și dacă tot discutăm despre preferințele cumpărătorilor, să aruncăm o privire și pe tranzacții. În primele șase luni mai bine de 69.000 de imobile s-au vândut în București și în județul Ilfov. Județele Timiș, Cluj și Iași urmează în clasament, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

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