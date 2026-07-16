După escapada la Milano, Andra nu se va întoarce în Spania, acolo unde familia ei își continuă vacanța, ci va merge la Chișinău, unde va susține un concert. Vedeta a dezvăluit că pentru câteva zile, drumurile lor se despart, urmând ca după concert și ea să se întoarcă la casa din Marbella.

Andra si Catalin Maruta la MilanoIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

„Milano ne-a oferit o seară pe care o vom ține minte mult timp. Îmi doream de ani buni să ajung la un concert Bruno Mars și pot spune că a meritat fiecare minut. Un artist incredibil, o energie fantastică și o atmosferă care te face să cânți și să zâmbești de la primul până la ultimul refren.

M-am bucurat că am trăit momentul acesta alături de surorile mele. Sunt amintirile acelea simple care, peste ani, vor însemna enorm.

De aici drumurile noastre se despart pentru câteva zile: eu plec spre Chișinău, unde mâine voi urca pe scenă maine alături de frații Advahov, la „Te salut, Chișinău!”, iar restul găștii se întoarce în Spania să continue vacanța. Eu ajung puțin mai târziu.

Până atunci, rămân cu muzica încă în minte și cu recunoștința pentru încă o amintire frumoasă trăită împreună”, a scris Andra pe contul de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
GSP.RO
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
Parteneri
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Libertateapentrufemei.ro
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 15:00
Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”
Adevarul.ro
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
Fanatik.ro
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini cu Andra și Cătălin Măruță la Milano. „Drumurile noastre se despart pentru câteva zile. „Restul găștii se întoarce în Spania”
Stiri Mondene 17:16
Imagini cu Andra și Cătălin Măruță la Milano. „Drumurile noastre se despart pentru câteva zile. „Restul găștii se întoarce în Spania”
Ce facultate a ales fiul Romaniței Iovan. „Continuăm o relație frumoasă și la distanță. Multe dintre ele nu le înțeleg”
Stiri Mondene 16:45
Ce facultate a ales fiul Romaniței Iovan. „Continuăm o relație frumoasă și la distanță. Multe dintre ele nu le înțeleg”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
30 de candidaţi pe un loc la o facultate din România. Înscrierea, pe bază de dosar
ObservatorNews.ro
30 de candidaţi pe un loc la o facultate din România. Înscrierea, pe bază de dosar
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Mediafax.ro
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Redactia.ro
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni
KanalD.ro
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni

Politic

Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 15:00
Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția sud-americanului
Fanatik.ro
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția sud-americanului
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului