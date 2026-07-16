După escapada la Milano, Andra nu se va întoarce în Spania, acolo unde familia ei își continuă vacanța, ci va merge la Chișinău, unde va susține un concert. Vedeta a dezvăluit că pentru câteva zile, drumurile lor se despart, urmând ca după concert și ea să se întoarcă la casa din Marbella.

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„Milano ne-a oferit o seară pe care o vom ține minte mult timp. Îmi doream de ani buni să ajung la un concert Bruno Mars și pot spune că a meritat fiecare minut. Un artist incredibil, o energie fantastică și o atmosferă care te face să cânți și să zâmbești de la primul până la ultimul refren.

M-am bucurat că am trăit momentul acesta alături de surorile mele. Sunt amintirile acelea simple care, peste ani, vor însemna enorm.

De aici drumurile noastre se despart pentru câteva zile: eu plec spre Chișinău, unde mâine voi urca pe scenă maine alături de frații Advahov, la „Te salut, Chișinău!”, iar restul găștii se întoarce în Spania să continue vacanța. Eu ajung puțin mai târziu.

Până atunci, rămân cu muzica încă în minte și cu recunoștința pentru încă o amintire frumoasă trăită împreună”, a scris Andra pe contul de socializare.

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