„Asta cu… că dă vina pe partide și că Nicușor Dan nu-și face treaba și nu își exercită atribuțiile constituționale pentru că partidele nu se înțeleg între ele, asta e povestea cu cocoșul roșu, e o aiureală, e o declarație fără niciun fel de fundament. Are propuneri de premier, are propunerea Siegfried Mureșan formulată de PNL-USR-UDMR, are propunerea Grindeanu formulată de PSD, mai are și propunerea Victor Ponta, grupul Uniți pentru România. Deci are de unde să aleagă, nu mai poate să zică că nu are de unde să aleagă premier, trebuie să desemneze premierul”, a afirmat Orban.

Fostul premier a adăugat că, prin propunerea lui Siegfried Mureșan, PNL, USR și UDMR au exercitat presiuni asupra lui Nicușor Dan. „În momentul în care PNL, USR și UDMR l-au desemnat pe Siegfried Mureșan, practic l-au pus la zid pe Nicușor Dan, pentru că, dacă l-ar desemna pe Grindeanu, așa cum ar fi vrut el să-l desemneze pe Grindeanu, practic ar fi pierdut și ultima brumă de oameni care încă îi mai dau circumstanțe și încă mai speră că are ceva în cap Nicușor Dan și că va arăta el ce are în cap”, a spus Orban.

El s-a arătat încrezător că, dacă președintele ar face mâine o nominalizare, guvernul ar fi validat. „Dacă președintele mâine face conferință de presă prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan, sau pe Bolojan, sau pe Dominic Fritz sau pe Grindeanu că îi e mai drag, și spune, în același timp, că dacă Parlamentul respinge acest guvern el va dizolva Parlamentul, va convoca alegeri anticipate, în termenul legal, trece Guvernul fără niciun fel de problemă”, a mai afirmat Ludovic Orban.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Paris, despre nominalizarea unui nou premier, că în momentul de faţă nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea, motiv pentru care nu are rost să facă un „exerciţiu gratuit”. Potrivit șefului statului, „de principiu” ar avea șanse varianta de guverne minoritare care să se rotească la Palatul Victoria.

Scenariul organizării unor alegeri anticipate ca soluție pentru deblocarea actualei crize guvernamentale este respins ferm de la cel mai înalt nivel al statului.

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