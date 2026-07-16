Cea de-a cincea fetiță a Laurei Cosoi va veni în curând pe lume. Prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” a povestit că perioada de dinaintea nașterii vine cu multă energie, pe care o folosește pentru tot felul de activități prin casă.

„Să mă oprească cineva din drive-ul ăsta care vine la pachet cu adrenalina nașterii ce urmează! Mai am puțin și mă înscriu la un maraton sau îmi organizez o drumeție pe munte, la câtă energie am.

Nu vă mai spun că am întors toată, dar TOATĂ casa cu fundul în sus. Azi am făcut 30 de borcane de dulceață de căpșuni și caise și, sincer, mi s-a părut atât de light… cam cum e un duș înainte să înceapă ziua.

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În ritmul ăsta, până vine asta mică, cred că văruiesc casa, schimb gresia, plantez o livadă și învăț o limbă străină.

Dacă mâine mă vedeți că îmi cumpăr pământ pentru flori, sunt pe la ceva magazin de mobilă, fac piața, vă rog frumos să mă luați de mână și să mă trimiteți frumușel acasă”, a fost mesajul transmis de Laura Cosoi pe contul de socializare.

Laura Cosoi, detalii nespuse din ultimul trimestru de sarcină

Deși publicul tinde să creadă că după patru nașteri totul devine o rutină, actrița a explicat că realitatea este mult mai nuanțată. Într-o mărturisire deschisă despre cum decurge cel de-al treilea trimestru, Laura Cosoi a demontat mitul „relaxării absolute” și a vorbit despre fricile conștiente care vin odată cu experiența.

„Multă lume mă întreabă cum este a cincea sarcină. Dacă e mai ușoară. Dacă sunt mai relaxată. Dacă «știu deja ce urmează». Răspunsul este… și da, și nu. Experiența ajută enorm, dar vine și cu mai multe responsabilități, mai multe comparații, mai multe frici conștiente și mai puțin timp să fii doar… însărcinată”, a explicat Laura Cosoi.

Cu toate acestea, vedeta se declară surprinsă de rezistența organismului său în această etapă avansată: „Adevărul este că această a cincea sarcină a fost mult mai ușoară decât m-aș fi așteptat. Chiar și al treilea trimestru m-a surprins prin câtă energie am avut. Dacă ar fi să o rezum într-o singură frază, aș spune: Corpul meu știe perfect ce are de făcut”, spune Laura Cosoi.

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