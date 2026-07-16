Pentru context, reamintim că au fost două consultări succesive la Cotroceni, pe 23 și 26 iunie. Pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă premierul demis Ilie Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Pe 26 iunie a fost a doua rundă de discuții, iar la final, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă nici acest lucru nu s-a dovedit: „Am revenit la blocajul politic pe care marți (n.red. 23 iunie) îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”.

Acum, după aproape o lună, Grindeanu a dezvăluit ce s-a întâmplat pe 26 iunie la discuțiile de la Palatul Cotroceni dintre Nicușor Dan și președinții celor patru partide – Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR).

„A spus președintele așa: «Domnilor, având în vedere că acele consultări de marți (n.red. – 23 iunie) au fost unele oficiale, acele consultări sunt cu înregistrare». A vrut să afle de ce s-a schimbat punctul de vedere de marți până joi, spunându-ne chiar «Domnule, am reascultat înregistrările». Înregistrările în urmă cu două, trei ore în care domnul Bolojan a spus că da”, a afirmat Grindeanu la Antena 3.

Chestionat dacă Nicușor Dan l-a întrebat pe Bolojan de ce l-a mințit în precedentele discuții, președintele PSD a răspuns: „Nu l-a întrebat dacă l-a mințit, că era evident că a mințit. L-a întrebat de ce și-a schimbat punctul de vedere”.

Întrebat apoi cum a reacționat Bolojan, Grindeanu a replicat: „A tăcut, că așa face când e…”.

Președintele PSD a mai spus și că, la finalul discuțiilor de la Cotroceni, șeful statului „a plecat fără să salute” pe cei din sală, fiind extrem de deranjat de atitudinea lui Bolojan.

Revenind la prezent, Grindeanu a susținut că face „tot efortul posibil să avem această majoritate” pentru un Guvern stabil, însă a precizat: „În acest moment, PSD-ul nu strânge 233 de voturi pentru majoritate în Parlament, dar nici ceilalți nu o fac”.

„Noi suntem cei mai aproape în a face acest lucru. Am speranța că în următoarele săptămâni vom putea să avem această majoritate, astfel încât să avem un guvern stabil, așa cum își doresc românii și să nu mai trăim cu un prim-ministru care ne spune la fiecare 5 minute că vrea să plece, dar nu pleacă”, a completat președintele PSD.

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