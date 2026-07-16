Dialogul dintre Nicușor Dan și jurnalist, care a avut loc la Muzeul Național de Istorie din Calea Victoriei, unde șeful statului a participat la expoziția „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, a fost următorul:

– Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? Dumneavoastră v-ați dat un deadline?
– Nu sunt de acord cu premisa, nu este vorba de a mă feri. De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
– Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. Este treaba premierului să își facă majoritatea.
– Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră o faceți?

Dialogul poate fi urmărit în sevențele video de mai jos:

Nicușor Dan a încercat apoi să detensioneze situația: „În acest moment, niciun premier nu face majoritatea. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine”.

Răspunzând unor alte întrebări legate de criza politică și de faptul că România continuă să nu aibă premier, preşedintele a afirmat că el a făcut ce a putut, prin prisma puterilor constituționale limitate, și că „soluţia este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide”, iar discuţiile cu președinții celor patru partide, PSD, PNL, USR și UDMR „continuă la nivel informal”.

„În sistemul nostru constituţional, într-adevăr, preşedintele este votat de mulţi oameni, votul tuturor românilor cu drept de vot, numai că puterile preşedintelui sunt limitate, constituţional, inclusiv pe chestiunea asta. Asta e o discuţie pe care trebuie să o avem: Ce fel de republică vrem să avem, prezidenţială, parlamentară? Continuăm în regimul ăsta semiprezidenţial?”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum mai bine de două luni. De atunci, România nu are un Guvern plin

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. După câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac, premier tehnocrat. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. Numai că Veștea nu a informat partidul condus de Bolojan că a discutat separat cu președintele României, pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a informat conducerea liberalilor de această mutare.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Guvern prin răzgândiri repetate. Cum s-a apărat PNL

În acest context, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin”, adică promite ceva, dar își schimbă repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Iar pe 26 iunie, după discuțiile fără rezultat de la Cotroceni cu liderii partidelor, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit. „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Replica nu a venit de la Ilie Bolojan în calitate de președinte al PNL, ci de la Siegfried Mureșan: „Partidul Național Liberal nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”. Apoi a intervenit si Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: „Dacă dv. preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică. Ca președinte, trebuie să spuneți ca PSD a demolat guvernul pro-european, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme și mai ales respectul față de români”.

Foarte important, pe 13 iulie, șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar din nou fără vreun rezultat. La final, Nicușor Dan nu a mai exclus alegerile anticipate și a spus că el voia un guvern tehnocrat, condus de Eugen Tomac. Mai mult, după discuțiile din 13 iulie, Sorin Grindeanu, a dezvăluit că s-a rostit numele lui Eugen Tomac, dar „Bolojan și Fritz se opun” variantei unui premier tehnocrat.

Astfel, deși a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, Ilie Bolojan ar putea rămâne premier până în toamnă, după debutul noii sesiuni parlamentare, care începe pe 1 septembrie. Președintele PNL conduce Guvernul din iunie 2025.

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