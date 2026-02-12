O achiziție verde este o oportunitate pe care nu ar trebui să o ocolești în acest an. De ce? Pe lângă confort termic, ai costuri mai mici la utilități, dar și la creditul ipotecar. Băncile încurajează astfel de investiții și oferă reduceri de dobândă pentru imobilele eficiente energetic.

Descoperă și alte oportunități pe piața de creditare la începutul acestui an și vezi cum te poți pregăti dacă vrei să cumperi o locuință sau să refinanțezi un credit existent.

Știai că ai primit deja o notă pentru comportamentul tău de plată de până acum? Scorul FICO e un indicator de referință care ajută băncile să evalueze riscul asociat unui client. Un scor de peste 600 de puncte e considerat bun și poate însemna un împrumut mai rapid. Totuși, scorul FICO nu e decisiv în analiza profilului de risc.

Premieră în sistemul bancar românesc: Revolut ajunge la aproape 5 milioane de utilizatori de carduri. Cifrele confirmă o creștere spectaculoasă care plasează Revolut în topul celor mai mari bănci de pe piața locală.

Ce faci dacă ai un credit și rămâi fără job? Băncile îți pot propune o restructurare de credit. Concret, poți plăti cu până la 30% mai puțin din valoarea curentă a ratei, însă, atenție, această diminuare este temporară și poate fi aplicată pe o perioadă maxim de 24 de luni.

Un proiect de ordonanță de urgență orientat către protecția persoanelor cu credite de consum a fost pus în dezbatere publică. Ministerul Economiei propune ca instituțiile financiare să fie obligate să ofere soluții de amânare sau eșalonare a plăților înainte de a iniția procedurile de executare silită.

