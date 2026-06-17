S-a dat startul sezonului concediilor, iar dacă preferi marea te-ai întrebat, cu siguranță, cum ar fi să devii proprietar pe litoral. Prețurile abia au depășit 2.000 euro/mp util în Constanța în cazul apartamentelor noi. Oferta se menține, însă, destul de limitată. Găsești mai multe apartamente de vânzare în zona Mamaia-Năvodari, dar și prețurile sunt mai mari. Achiți, în medie, 2.169 euro/mp util.

Și un reper al litoralului românesc a fost scos la vânzare recent. Este vorba despre clădirea restaurantului Cazino Mangalia. Aceasta a fost ridicată într-o perioadă în care stațiunea se dezvolta puternic, se află la doar câțiva pași de plajă și poate fi cumpărată la pachet cu un hotel de 3 stele pentru aproape 5 milioane de euro.

În Capitală au început lucrările pentru cel mai nou proiect rezidențial premium. Centropolitan include 274 de apartamente și se află lângă București Mall. Investiția se ridică la 65 de milioane de euro, iar proiectul urmează să fie finalizat în 2028. Înainte de punerea oficială a pietrei de temelie s-au făcut deja tranzacții de peste 8 milioane de euro.

Tot în București s-au vândut, luna trecută, circa 9.600 de imobile. Cele mai multe s-au tranzacționat în Sectorul 1. Sectorul 3 s-a poziționat pe locul al doilea în top cu mai bine de 2.000 de apartamente, case și terenuri vândute. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, codaș rămâne Sectorul 5.

Peste 11.800 de locuințe au fost finalizate în România în primele trei luni ale acestui an. Datele INS arată că cele mai multe dintre acestea sunt localizate în București și în județul Ilfov. Locul al doilea este ocupat de regiunea de vest a țării. Aceasta include județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.