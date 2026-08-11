Grile alternative pentru Educație și Sănătate

„Nu suntem în situația de a face noi o negociere acum cu sindicatele. Este rolul Guvernului. Noi suntem în sprijin, dacă se poate, cu o soluție. Avem grile alternative pentru Educație și pentru Sănătate, pe care le-am primit în cursul consultărilor pe care le-am ținut chiar aici, în Camera Deputaților”, a explicat Manole.

Acesta a subliniat că varianta etapizării creșterilor salariale este o posibilitate, însă implementarea depinde de capacitatea bugetară a României.

Soluții propuse pentru Educație și Sănătate

Conform reprezentanților PSD, creșterile salariale pentru domeniile Educație și Sănătate reprezintă o prioritate. Manole a precizat că, pentru Educație, soluția propusă presupune majorarea grilelor de salarizare, în conformitate cu angajamentele asumate de PSD și PNL în urmă cu câțiva ani, legate de salariul debutanților din învățământul preuniversitar.

„În legătură cu Sănătatea, situația e mai complicată din punct de vedere tehnic, pentru că este vorba de regulamentul de sporuri, de sporurile pentru sâmbătă și duminică, dar în aceeași măsură și de grile”, a adăugat fostul ministru.

Manole a subliniat că amendamentele propuse de sindicate în cadrul consultărilor din Parlament sunt luate în considerare.

Totodată, a atras atenția asupra necesității respectării angajamentelor europene privind deficitul bugetar, ceea ce ar putea impune o implementare etapizată a majorărilor salariale. „Acestea sunt variantele pe care le vedem a fi funcționale. Evident, este vorba despre un calcul tehnic pe care trebuie să-l facă Ministerul de Finanțe”, a explicat el, conform Agerpres.

La ce se așteaptă PSD în urma consultărilor de la Cotroceni

Manole a mai precizat că este nevoie de o formă finală a legii salarizării înainte ca aceasta să fie supusă votului în Parlament.

„Astăzi, la ora la care vorbim, nici măcar Ministerul Muncii nu cred că poate spune că are o ultimă formă a legii. Cu siguranță, Ministerul Sănătății vă poate spune că, în componenta de Sănătate, nu este o ultimă formă sau, dacă asta ar fi ultima formă, există o nemulțumire”, a spus el.

Reprezentantul PSD și-a exprimat speranța că, în urma consultărilor de la Cotroceni, ar putea avea loc un progres semnificativ în ceea ce privește proiectul de lege.

„Până atunci, toate demersurile și ale noastre, și ale sindicatelor, și ale oamenilor din sistemul de administrație publică centrală din ministerele de resort sunt pentru a îmbunătăți legea. Sperăm să se întâmple asta”, a declarat Manole.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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csaba 11.08.2026, 15:09

Domnilor, vedeți că nu ai ce discuta cu conducerea PSD actual, ei o țin pe a lor cu toate că ei trebuia să elaboreze legea, din PSD păcate acești mafioți au și distrug țara și acum a găsit și un aliat aur!

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