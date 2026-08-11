Cu Anne Hathaway și Ewan McGregor în rolurile principale, „Capătul Străzii Stejar” îi mai are în distribuție pe Maisy Stella și Christian Convery. Filmul este scris și regizat de David Robert Mitchell și produs de J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson și Tommy Harper. Producători executivi sunt Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee și Leeann Stonebreaker.

Echipa lui David Robert Mitchell din spatele camerei îi include pe directorul de imagine Michael Gioulakis, scenografa Maya Shimoguchi, editorul John Axelrad, compozitorul Michael Giacchino și creatoarea de costume Erin Benach.

Înainte ca filmul „Capătul Străzii Stejar” să ajungă pe 14 august 2026 în cinematografele din România, Libertatea a obținut, cu ajutorul celor de la Vertical Entertainment, un interviu cu actrița Anne Hathaway.

Libertatea: Ce te-a atras la filmul „Capătul Străzii Stejar”?

Anne Hathaway: Implicarea mea în proiect se datorează filmului „Pe urmele tale”, regizat de David Robert Mitchell, pe care l-am văzut în urmă cu 10 ani. Mi-a plăcut atât de mult încât mi-am sunat reprezentanții și le-am spus că regizorul este foarte special și aș vrea să îl cunosc.

Am luat prânzul în Los Angeles și am vorbit mai bine de trei ore. Am avut o conexiune grozavă, din care am simțit că vom ajunge să lucrăm împreună. Abia după opt ani m-a sunat și m-a întrebat dacă îmi poate trimite un scenariu. Mi s-a părut incredibilă povestea, n-am mai citit niciodată așa ceva. Filmul se bazează foarte mult pe conexiunea emoțională într-o familie, în care membrii trebuie să colaboreze, să lucreze împreună, să aibă încredere deplină și să se aprecieze reciproc așa cum nu au mai avut de mult ocazia.

Ce se întâmplă în „Capătul Străzii Stejar”

Ce ne poți spune despre evenimentele bizare care au loc în familia din film?

Într-o zi oarecare, familia Platt și tot cartierul se trezesc în același loc, dar parcă total diferit. Este strada lor, însă electricitatea nu merge și apa nu curge, iar dintr-o dată încep să se audă țipete de afară și totul pare straniu. Deci filmul spune povestea unei familii care trebuie să se lupte cu supranaturalul. Citind scenariul, mi-am reamintit de unul dintre filmele mele preferate din copilărie, pe care nu ar fi trebuit să-l văd atunci, și anume „Poltergeist”. David Robert Mitchell a recunoscut că avea în cap această referință și atunci am acceptat rolul pe loc.

„Capătul Străzii Stejar” are o atmosferă nostalgică, nu-i așa?

Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la acest film a fost exact faptul că evocă atmosfera anilor ’80, când erau la modă horror-urile de familie. Filmele acelea cu suspans pe care le puteai vedea cu părinții, pentru că nu erau chiar atât de înfricoșătoare. Anii ’80-’90 au fost preferații mei, pentru că eram copil fără griji. Iar acest film îmi trezește acea senzație plăcută! E ceva terifiant și plăcut în același timp la poveste. Mă gândesc la „Capătul Străzii Stejar” ca la un film pe care mi-ar fi plăcut să îl văd alături de familie, când aveam 11 ani.

Cum este personajul tău?

O interpretez pe Denise Platt, un membru respectat al comunității. E mamă a doi copii și e căsătorită cu Greg de mai bine de 20 de ani. Însă pentru ea vine întrebarea „Asta-i tot?”. Erau acele vremuri în care femeile plecau din casa părintească direct în casa soțului și nu aveau timp să exploreze sau să se descopere. În film, Denise ajunge să își pună multe întrebări grele. Începe să scrie o carte pentru a încerca să găsească răspunsurile. E secretul ei. Privește lumea cu precauție pentru că nu știe cine e cu adevărat și cât poate duce. Aventurile prin care trece o vor ajuta să își găsească propriul destin.

Cum te-ai pregătit pentru acest rol?

Este un proces de găsire a echilibrului între personalitatea mea care trebuie să se transfere în personaj, dar și încrederea echipei de creație de a-și putea implementa propria viziune. La început, am încercat să construiesc o imagine de femeie sensibilă, ultima persoană la care te-ai putea gândi că ar fi capabilă să doboare un Titanoboa. Mi-am imaginat vremurile când s-a căsătorit, ce anturaj avea, ce obiceiuri, am simțit-o puțin ca pe o păpușă de porțelan sau ca pe o fetiță în proces de maturizare.

Mă tot întorceam la Dorothy din „Vrăjitorul din Oz” ca referință și chiar am rugat la costume să mă îmbrace în mult albastru înainte de întâlnirea mea cu dinozaurii. Am vrut să pară cât mai inofensivă, ca atunci când devine feroce în confruntarea cu giganții pentru a-și apăra copiii, publicul să aibă o reacție viscerală. S-au înșelat in privința mea.

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Cum te-ai „înțeles” cu dinozaurii și ce ne poți spune despre ei?

Este foarte interesant, pentru că nu ai un șablon după care să te ghidezi, nu vezi unde e poziționată exact ținta. Trebuie să fii concentrat, să asculți ce îți spun colegii, să ai încredere oarbă în echipă, în regizor, în DoP… Am văzut deja filmul și sunt încântată. Mi se pare filmul perfect pentru vară! Privind în urmă, sunt recunoscătoare pentru această experiență și mă bucur că am fost parte dintr-o producție originală.

Ce e cel mai înspăimântător este faptul că aceste creaturi nu au buton de oprire, sunt niște mașinării de ucis, foarte frumos elaborate. Cineaștii au făcut o treabă grozavă în felul cum i-au introdus pe fiecare dintre dinozauri. Atunci când te gândești că lucrurile nu se pot înrăutăți, apare încă un dinozaur și mai mare. Publicul își va dori ca familia asta să scape cu orice preț.

Cum ai lucrat cu Ewan McGregor?

Ewan e o bucurie de om. A fost o plăcere să joc alături de el și să petrec timp alături de el și regizor în pauzele dintre filmări. Eram curioasă și nerăbdătoare să îl văd jucând această partitură. Ewan McGregor aduce cea mai bună energie, o doză de amuzament în toate roluri sale, deci am fost entuziasmată să lucrez cu el ca soțul meu în film, să descopăr ce va ieși din interacțiunile noastre.

Când am ajuns la partea de acțiune a filmului, a fost uimitor pentru mine să descopăr cât de bine i-au prins toți anii de cascadorii. A fost fenomenal. Înțelegea imediat ce are de făcut și ridica un baros cu multă ușurință. A fost o încântare să lucrez cu el, are 10 pe linie de la mine.

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