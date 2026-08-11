Pentru antreprenoare, decizia de a participa la o astfel de competiție nu a fost luată impulsiv.

„Când am acceptat să merg în Asia Express, mi-am promis că voi face asta doar dacă toate lucrurile se așează așa cum ar trebui. Am vorbit cu Doamne-Doamne și i-am zis: «Doamne, dacă trebuie să merg, arată-mi că trebuie să merg. Dacă nu trebuie să merg, închide-mi ușile și eu voi ști asta»”, a declarat Mirela Retegan.

Mirela Retegan: „Erau câteva lucruri care nu funcționau așa cum trebuia”

Decizia de a pleca a implicat o pregătire de jumătate de an. În tot acest timp, antreprenoarea s-a concentrat pe reorganizarea firmei, astfel încât echipa să poată prelua toate responsabilitățile pe durata absenței sale.

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„Mi-am dat șase luni în care să mă pregătesc psihic, fizic, emoțional și să pregătesc firma pentru faptul că eu voi lipsi aproape două luni de zile. În primul rând, mobilizarea colegilor mei și felul în care și-au asumat responsabilitățile a fost uau. Apoi a venit rândul sănătății”, a explicat fondatoarea proiectului Gașca Zurli.

Din punct de vedere medical, primele investigații nu au arătat deloc încurajator.

„Am început kinetoterapie, am început să merg la bazin, mi-am făcut analizele și la începutul celor șase luni de pregătire eram cam varză. Varză înseamnă o hemoglobină foarte mică, vreo 9, 8 și ceva, 9. Adică foarte mică, pentru că mama are o talasemie. N-am moștenit neapărat talasemia, dar am moștenit talemia. Și apoi mai erau acolo niște probleme cu homocisteina. Erau câteva lucruri care nu funcționau așa cum trebuia. Și am început procesul”, a mărturisit vedeta.

Mirela Retegan: „Semnul a fost foarte clar”

Conștientă că aventura din Asia Express necesită o rezistență fizică sporită, Mirela Retegan a respectat recomandările medicilor și abia apoi a repetat analizele.

„Iar înainte cu o lună de plecare, cred că cu două săptămâni, când mi-am făcut ultimele analize, am avut cea mai mare hemoglobină din viața mea. Toate erau brici. Deci niciodată n-am avut niște rezultate la analizele de sânge în care valorile să fie fix acolo unde trebuie. Tot ce mi-am dorit s-a așezat, așa că semnul a fost foarte clar: «Du-te!» și m-am dus”, a concluzionat Mirela Retegan.

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