Kelemen Hunor a precizat că UDMR va lua în calcul ipoteza susţinerii lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier doar după ce președintele României, Nicuşor Dan, va face o nominalizare în acest sens.

Întrebat marți, 11 august, dacă îl susține pe președintele PSD pentru funcţia de premier în cazul în care Nicuşor Dan l-ar nominaliza, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a răspuns: „Trebuie să recunosc că în politică vrei, nu vrei, contează şi mărimea. Mărime pe care o au cei cu cele mai multe mandate(n. r. PSD) Asta ar fi fost logic şi acum un an şi ceva când s-a format coaliţia. (…). E un nou film (n.r. susţinerea lui Grindeanu), se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus şi lui Grindeanu: «Trebuie să mă înţelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenaţi voi acolo, noi aici»”.



De asemenea, președintele UDMR a mai precizat, potrivit News.ro, că există în acest moment un premier propus, în persoana lui Siegfried Mureşan, în afară de Sorin Grindeanu.



„Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureşan. Şi până când preşedintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mişc, logic. Că n-am cum să mă mişc. Nu se poate că avem un premier nominalizat şi pe mine mă aruncaţi dumneavoastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare şi până când nu ştiu ce direcţie doreşte preşedintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm şi noi, şi PSD, şi PNL, şi USR calea dialogului deschisă”, a mai spus Kelemen Hunor.

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