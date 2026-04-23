În 95 puteai să câștigi la loto oportunitatea de a petrece anual pe viață o săptămână în Poiana Brașov. Acum, perioadele de folosință pentru apartamente din complexul câștigătorilor au fost scoase la vânzare pe Imobiliare.ro. Plătești 5.500 de euro pentru 7 zile într-un apartament cu 3 camere. Ce crezi, merită investiția într-o locuință pe care o împarți cu alți proprietari?

Piața investițiilor imobiliare din România a înregistrat un volum total de aproximativ 152 milioane euro în primul trimestru. Sectorul birourilor a dominat, concentrând 89% din volumul total tranzacționat. Potrivit unei analize Fortim Trusted Advisors, pe locul al doilea s-a situat sectorul de retail.

Ți-ai cumpăra un bloc în București? O clădire cu 94 cu 50 de apartamente și cinci spații comerciale se vinde pe Imobiliare.ro cu 12,5 milioane euro. O astfel de proprietate iese rar pe piață. La ultimul etaj ai două apartamente imense, iar locuințele sunt închiriate și produc deja venituri.

Volumul lucrărilor de construcții a crescut în România în primele două luni ale anului. Conform datelor INS, cea mai importantă creștere, raportată la perioada similară din 2025, a fost înregistrată în cazul lucrărilor de reparații capitale și în cazul lucrărilor de construcții noi.

În primele trei luni s-au vândut 21.000 de imobile în Capitală. Cele mai multe vânzări s-au înregistrat în Sectorul 3, acesta fiind urmat în top de sectoarele 4 și 6. Cele mai puține imobile s-au vândut în Sectorul 5, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

