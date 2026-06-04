Daniela Crudu, cu fața tumefiată după ultimele intervenții estetice. Cum a fost surprinsă fosta asistentă TV

Daniela Crudu, în vârstă de 36 de ani, a fost fotografiată la ieșirea dintr-o clinică de estetică, imaginile fiind publicate de CANCAN.RO.

Fosta vedetă de televiziune s-a retras în mare parte din lumina reflectoarelor în ultimii ani, alegând să își dedice timpul familiei și celor doi copii. Cu toate acestea, aparițiile sale publice continuă să stârnească interes. Potrivit sursei citate, Daniela Crudu ar fi apelat la tratamente estetice menite să îi îmbunătățească aspectul fizic.

Apariția care a atras atenția

În imaginile surprinse după ieșirea din clinică, Daniela Crudu apare îmbrăcată lejer, iar silueta sa continuă să fie una dintre caracteristicile pentru care a fost remarcată de-a lungul anilor. Fotografiile au atras însă atenția mai ales asupra chipului vedetei. Potrivit sursei citate, pe față s-ar observa urmele unor proceduri estetice recente.

De asemenea, buzele par mai voluminoase comparativ cu aparițiile sale din trecut, ceea ce a alimentat speculațiile privind eventuale intervenții de augmentare.

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Relaxată și zâmbitoare după vizita la clinică

După ce a părăsit clinica, Daniela Crudu s-a îndreptat către mașina personală. Conform imaginilor publicate, vedeta a purtat o conversație telefonică și a părut relaxată și bine dispusă. În mai multe cadre poate fi observată zâmbind, semn că era mulțumită și confortabilă în momentul respectiv.

Până în prezent, Daniela Crudu nu a făcut declarații publice despre tratamentele la care ar fi apelat și nici nu a comentat imaginile apărute.

Viața Danielei Crudu s-a schimbat în ultimii ani

În ultimii ani, Daniela Crudu a ales să stea departe de proiectele constante din televiziune și să se concentreze asupra vieții de familie.

Fosta asistentă TV a devenit mamă a doi copii și apare mult mai rar în spațiul public decât în perioada în care era una dintre cele mai urmărite prezențe de pe micul ecran.

De la Playboy la televiziune

Daniela Crudu și-a construit notorietatea în urmă cu aproape două decenii. Unul dintre momentele care au contribuit la creșterea popularității sale a fost apariția în revista Playboy, în anul 2009. Ulterior, aceasta a devenit una dintre prezențele constante ale emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a activat mai mulți ani și unde și-a consolidat statutul de persoană publică.

De-a lungul timpului, imaginea sa s-a schimbat semnificativ, iar aparițiile recente demonstrează încă o dată interesul pe care îl acordă aspectului fizic și procedurilor de înfrumusețare.

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