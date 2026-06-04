Cum arată Ana Beregoi după scandalul din restaurant cu Andreea Bostănică. Noi imagini: „Cine a sărit la bătaie”

Imaginile au fost distribuite în mediul online de toate persoanele implicate, iar Andreea Bostănică a ajuns la spital, fiind luată cu ambulanța. Mai mult decât atât, ea a mers și la poliție, pentru a depune plângere împotriva surorilor Beregoi.

După ce scandalul s-a viralizat în mediul online, Ana Beregoi, cea care s-a bătut cu Andreea Bostănică, a venit cu detalii pe Instagram, la story.

„E impresionant cum cineva care înainte de sosirea poliției și ambulanței făcea gesturi provocatoare, scotea limba și căuta conflictul, ajunge apoi să joace rolul victimei. mai ales când propriile imagini arată exact cine a sărit la bătaie. Ai intrat în restaurant intenționat să ce? Să ne filmezi și să ne provoci? Sunteți o familie diabolică”, a scris sora Iulianei Beregoi pe internet.

În timp ce Andreea Bostănică a postat în mediul online o filmare cu întregul scandal, surorile Beregoi afirmă că vor fi folosite și camerele de supraveghere din restaurant, dacă se va ajunge la proces.

„Bine că sunt camere de supraveghere la restaurant. Ești un diavol. Te dai îngeraș, dar ești strașnică femeie. Te hrănești doar cu negativitate și asta spune multe. Doar circ și hype încontinuu. Atunci când nu mai ai vizualizări, vii și cauți bătăi și provocări. Dumnezeu e sus și va face dreptate”, a mai scris Ana Beregoi în mediul online.

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Sora Iulianei Beregoi a distribuit și ea clipul video postat pe internet de Andreea Bostănică, afirmând că ea doar s-a apărat: „Uitați cine sare la bătaie și cum mama ei pune și ea mâna pe mine. Ce pumni vedeți voi? Normal că m-am apărat, din moment ce și-a permit să mă lovească!”.

Într-un alt mesaj postat în mediul online, Ana Beregoi afirmă că ea nu susține violența, ci a fost nevoită să se apere, după ce a fost atacată.

„Niciodată nu am susținut și nu voi susține violența. Nu sunt genul! Dar atunci când cineva vine agresiv spre mine și sora mea, este normal să mă apăr. Mi se pare penibil că ai ajuns până aici, să cauți atenție prin scandaluri și să mai și publici online, ca să ceri validare. E groaznic, asta spune multe despre tine și caracterul tău! Sper sincer să-ți găsești odată și odată fericirea și liniștea de care ai nevoie, încât să nu mai ai timp de așa prostii. Ești în stare să faci orice doar ca să distrugi pe cineva”, a mai scris sora Iulianei Beregoi pe Instagram, la story.

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