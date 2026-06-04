„Nu protestăm faţă de reformă, ci faţă de o tăiere nedreaptă care ne loveşte direct în demnitate şi în capacitatea de a ne face meseria cu responsabilitate”, a declarat liderul sindical Vasile Marica. Măsurile propuse în lege ar putea duce la scăderi salariale între 2.000 şi 4.000 de lei lunar, conform Federaţiei SedLex, care avertizează că aceste reduceri pun în pericol stabilitatea sistemului fiscal şi capacitatea de funcţionare a instituţiilor.

Sindicatele solicită introducerea unei grile salariale distincte pentru angajaţii din domeniul financiar-fiscal, argumentând că activitatea acestora are un caracter specific şi implică riscuri profesionale ridicate. „Analiza proiectului evidenţiază absenţa unei grile salariale distincte pentru finanţişti şi alocarea unor coeficienţi de ierarhizare care nu reflectă complexitatea activităţii, gradul de risc profesional şi incompatibilităţile specifice acestei categorii”, au transmis liderii sindicali ai SindFISC. Aceştia consideră că proiectul de lege contravine angajamentelor asumate anterior de autorităţi şi ignoră standardele ridicate de profesionalism şi integritate ale sistemului fiscal.

Pe lângă cerinţa pentru un sistem salarial specific, sindicaliştii mai solicită recunoaşterea juridică a statutului profesional al angajaţilor din finanţe publice. De asemenea, aceştia cer compensarea salarială care să reflecte interdicţiile impuse, riscurile şi complexitatea muncii, finanţarea activităţilor profesionale şi asigurarea unor condiţii de muncă adecvate.

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Proteste similare au avut loc joi şi la casele teritoriale de pensii, precum şi la instanţe, unde grefierii sunt nemulţumiţi de reducerile salariale propuse prin aceeaşi lege a salarizării unitare. „Această abordare este în contradicţie directă cu angajamentele asumate în ultimii ani de factorii decidenţi şi ignoră realitatea unui sistem fiscal care funcţionează la standarde înalte de profesionalism şi integritate”, au subliniat liderii sindicali ai Federaţiei SedLex.

Mii de români ies din nou în stradă joi, 4 iunie 2026, nemulțumiți de modificările propuse prin noul proiect de lege privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.

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