Nicuşor Dan a iniţiat atât consultări oficiale, cât şi informale cu partidele parlamentare, în încercarea de a contura o nouă majoritate care să susţină formarea unui guvern.

În perioada următoare, preşedintele urmează să facă publică nominalizarea pentru funcţia de premier, care va avea la dispoziţie 10 zile pentru a negocia sprijinul necesar în Parlament şi pentru a prezenta un program de guvernare.

Ilie Bolojan a discutat deja miercuri dimineață cu Nicușor Dan, care îi aşteaptă şi pe ceilalţi lideri din fosta coaliţie de guvernare.

Bolojan a declarat săptămâna trecută că, în urma discuţiilor oficiale de la Palatul Cotroceni, nu s-a ajuns la o concluzie clară, menţionând că nu s-a discutat explicit despre un posibil nume pentru poziţia de prim-ministru.

Partidul Naţional Liberal (PNL) a solicitat în mod oficial Partidului Social Democrat (PSD) să îşi asume răspunderea pentru demiterea Guvernului, formând o majoritate împreună cu Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi propunând un candidat pentru funcţia de premier.

Printre numele vehiculate în spaţiul public se află Eugen Tomac, lider al Partidului Mişcarea Populară (PMP) şi consilier onorific al preşedintelui, precum şi opţiunea unui guvern tehnocrat cu miniştri politici.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că, dacă s-ar afla în poziţia lui Nicuşor Dan, ar oferi PSD şansa de a forma un guvern, având în vedere că deţin cele mai multe mandate în Parlament.

Kelemen Hunor a subliniat necesitatea ca noul guvern să fie stabil, avertizând că „nu trebuie să fie liderul PSD Sorin Grindeanu”. Acesta a criticat ideea unui guvern format dintr-un premier tehnocrat şi miniştri politici: „mai rea decât un guvern complet tehnocrat”.

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